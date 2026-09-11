Ovogodišnji VMA-i odat će počast bendu Nirvana, koji će primiti nagradu Video Vanguard. Čuveni američki rock bend vratit će se na pozornicu VMA-a više od 34 godine nakon svog prvog nastupa 1992.
Snoop Dogg u ulozi voditelja MTV Video Music Awardsa: 'Vraćam se gdje je sve počelo'
Snoop Dogg (54) bit će voditelj ovogodišnje dodjele MTV Video Music Awardsa koja će se održati 27. rujna. Reper je 13 puta nominiran za tu nagradu, osvojio je tri, a više puta je i nastupao na dodjeli.
- MTV i VMA-i dio su moje priče od samog početka. Neki od najvećih trenutaka moje karijere dogodili su se upravo na toj pozornici i na MTV-u – dali su hip-hopu prostor da bude glasan, neustrašiv i vidljiv cijelom svijetu. Vratiti se sada, nakon svih ovih godina, i voditi VMA-e, za mene je zatvaranje kruga. A činjenica da ću to napraviti sa svojim bratom Vanom Tofflerom, čini sve još posebnijim. Van je bio tamo u ranim danima MTV-a, kada smo mijenjali kulturu u stvarnom vremenu, i zajedno imamo golemu povijest. Sada možemo ispisati i neku novu povijest - kazao je Snoop u priopćenju i dodao kako su VMA-i uvijek bili posvećeni trenutcima koji se ne zaboravljaju.
- Vjerujte mi, dat ćemo vam još nekoliko takvih - dodao je reper.
Osim što će dodjelu voditi, Snoop Dogg će biti i dio tima izvršnih producenata. Ovogodišnji VMA-i odat će počast bendu Nirvana, koji će primiti nagradu Video Vanguard. Čuveni američki rock bend, osnovan u Aberdeenu u saveznoj državi Washington 1987. godine, vratit će se na pozornicu VMA-a više od 34 godine nakon svog prvog nastupa 1992.
Izvođači, prezenteri i posebni gosti ovogodišnje dodjele bit će objavljeni tijekom nadolazećih tjedana, a prijenos dodjele bit će na MTV-u, CBS-u i Paramount+, javlja People.
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