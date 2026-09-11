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'BIT ĆE NEZABORAVNO'

Snoop Dogg u ulozi voditelja MTV Video Music Awardsa: 'Vraćam se gdje je sve počelo'

Piše Magdalena Mucić,
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Snoop Dogg u ulozi voditelja MTV Video Music Awardsa: 'Vraćam se gdje je sve počelo'
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Foto: Matija Habljak/Vecernji list
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Ovogodišnji VMA-i odat će počast bendu Nirvana, koji će primiti nagradu Video Vanguard. Čuveni američki rock bend vratit će se na pozornicu VMA-a više od 34 godine nakon svog prvog nastupa 1992.

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Snoop Dogg (54) bit će voditelj ovogodišnje dodjele MTV Video Music Awardsa koja će se održati 27. rujna. Reper je 13 puta nominiran za tu nagradu, osvojio je tri, a više puta je i nastupao na dodjeli.

Snoop Dog is seen at Paris Charles De Gaulle Airport In France
Snoop Dog is seen at Paris Charles De Gaulle Airport In France | Foto: Vantagenews.co.uk/PIXSELL/PIXSELL
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- MTV i VMA-i dio su moje priče od samog početka. Neki od najvećih trenutaka moje karijere dogodili su se upravo na toj pozornici i na MTV-u – dali su hip-hopu prostor da bude glasan, neustrašiv i vidljiv cijelom svijetu. Vratiti se sada, nakon svih ovih godina, i voditi VMA-e, za mene je zatvaranje kruga. A činjenica da ću to napraviti sa svojim bratom Vanom Tofflerom, čini sve još posebnijim. Van je bio tamo u ranim danima MTV-a, kada smo mijenjali kulturu u stvarnom vremenu, i zajedno imamo golemu povijest. Sada možemo ispisati i neku novu povijest - kazao je Snoop u priopćenju i dodao kako su VMA-i uvijek bili posvećeni trenutcima koji se ne zaboravljaju.

- Vjerujte mi, dat ćemo vam još nekoliko takvih - dodao je reper.

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Foto: Kevan Brooks / Sipa Press / Profimedia
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Osim što će dodjelu voditi, Snoop Dogg će biti i dio tima izvršnih producenata. Ovogodišnji VMA-i odat će počast bendu Nirvana, koji će primiti nagradu Video Vanguard. Čuveni američki rock bend, osnovan u Aberdeenu u saveznoj državi Washington 1987. godine, vratit će se na pozornicu VMA-a više od 34 godine nakon svog prvog nastupa 1992.

Izvođači, prezenteri i posebni gosti ovogodišnje dodjele bit će objavljeni tijekom nadolazećih tjedana, a prijenos dodjele bit će na MTV-u, CBS-u i Paramount+, javlja People.  

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