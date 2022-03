Snovi, prevare i retro jeza: Što gledati (i što preskočiti) u nikad bogatijoj ponudi novih serija?

Prodavači snova, prevaranti koji igraju na veliko i povratak horora, te ozbiljnog science fictiona obilježili su prva, sad već gotovo, tri mjeseca serija u 2022. godini. Čini se da se svijet serija, pa i stvaran svijet, suočio sa velikim prevarama koje se kriju iza velikih snova (serije The Dropout i „Inventing Anna“) i sa strahovima koji imaju pomalo nostalgični retro štih, te se izravno i neizravno pozivaju na filmove iz 80-tih i 90-tih (serije „Yellowjackets“, „Archive 81“ „All of Us are Dead“i crni SF „Severance“).

