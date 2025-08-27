Sobin: 'Ljudi me vide sređenog, a ja bih najradije bio bos sa psima i ne prao se tri dana...'

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala izgledao je samouvjereno, ali Slavko Sobin (38) otkrio je da je iza kamere imao puno teži zadatak. Njegov novi film 'Surviving Earth', koji je nedavno imao projekciju upravo na SFF-u, tražio je od njega da nauči svirati usnu harmoniku i voziti na krivoj strani ceste.

- Učio sam, dali su mi odličnog pedagoga, doduše kad sam došao. Došao sam na snimanje sa drugog jednog američkog festivala za drugi film i došao sam s COVID-om nazad. Tako da 10 dana što sam trebao vježbati harmoniku sam zapravo bio oboren s nogu, ali uspio sam savladat dovoljno da mislim da dobro izgleda. Ljudi povjeruju da stvarno sviram - ispričao je nedavno glumac za IN magazin.

Vis: Drugo izdanje Vis Film Festivala | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No harmonika je bila lakši dio.

- Znaš što mi je bilo teže, vozit krivom stranom ceste. To mi je bilo ono moraš igrat i vozit i svako malo se skoro zabijem u neki auto. To je bilo puno šokovitije nego harmonika - priznao je Sobin.

Film 'Surviving Earth' sniman je u Bristolu i Londonu, na lokacijama koje su obilježile život redateljice Thee Gajić i njezina oca. Riječ je o njezinu prvom filmu, temeljenom na istinitim događajima.

- Njen otac je liječeni narkoman koji je preselio odnosno odbjegao od rata, preselio u Bristol, nakon što se izlječio s ljudima s rehabilitacije je osnovao band i zapravo je gurao balkansku muziku u Bristolu. Tako da film ima puno genijalne muzike ali je zapravo o njezinom odnosa s ocem - ispričao je glumac.

A dok se u Sarajevu predstavljao u ulozi koja traži i harmoniku i vožnju lijevom stranom ceste, Sobin paralelno gradi i međunarodnu karijeru. Snimao je Netflixov 'Kaos', zatim 'The Old Guard 2', a u drugoj sezoni serije 'The Night Manager' dijelio je set s Tomom Hiddlestonom i Olivijom Colman.

- Uživao sam. Snimao sam ga u Kolumbiji, Španjolska, Tenerife, baš je bilo prekrasno i tu sam neka divna poznanstva stekao. Baš sam sad razmišljao, za Old Guard 2 je trebalo jako puno da izađe i sad kad je izašao, to su uloge koje su mi u tom trenu užasno puno značile. Recimo The Night Manager sam dobio preko Kaosa jer me redateljica toga zvala da sad snimamo nešto konkretno. Tako da znam ja točno gdje je koja od tih uloga na mom putu. Naravno da me ne prepoznaju ljudi iz toga - priznao je Sobin.

Na sarajevskom crvenom tepihu pojavio se u odvažnom odijelu koje su modni znalci odmah proglasili punim pogotkom. Ali, kako sam kaže, iza glamura stoji jedan puno opušteniji tip.

- Ljudi me vide ovako na ovim stvarima kad se sredim za te tapete, onda izgleda kao to nešto živim, ali nije, ja sam ti ono klošar, ja bih samo bio bos sa psima i ne prao se tri dana - rekao je glumac.

Foto: Instagram

U publici su bili i njegovi roditelji, najveći navijači još od početka karijere.

- Roditeljima sam uvijek najbolji i to je već postalo toliko dosadno. Volio bih da mi nekada kažu ovo ti je baš loša uloga. Oni su baš podrška - istaknuo je Sobin.

Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Privatni život čuva daleko od kamera. Tek nedavno mediji su doznali da ima brata.

- To je samo podsjetnik koliko taj privatni život treba čuvat. OK bili su lijepi članci. Ja za to ne dam. Mislim privatni život je privatni život i to je strašno kad razapinju tvoje prijatelje i braću. Srećom kod nas je to na vrlo jednoj maloj razini i simpatično je i dalje. Iako mislim da mu je čak bilo i malo drago. Voli moj brat da se zna da je on meni brat. I čak su bili komentari pa što zgodniji je od Slavka - rekao je glumac kroz smijeh.

Zagreb: Poznati na premijeri filma "Šalša" | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL