Sofía Vergara otkrila što to nosi umjesto visoke pete: 'Možda je malo čudno, ali super udobno...'

Slavna glumica Sofía Vergara u intervjuu za People progovorila je o kampanji na kojoj surađuje s brendom 'Skechers', ali i o planovima za nastavak svoje karijere. Ispričala je i kako je uopće počelo njeno zanimanje za spomenuti brend.

Ova popularna 53-godišnjakinja prošle je godine operirala koljeno te započela potragu za udobnom obućom. 'Znala sam da ću dugo morati nositi tenisice i trebala sam nešto što ću moći nositi uz svoje haljine i uz svoje traperice', objasnila je Vergara te nastavila: 'Ima nešto u memorijskoj pjeni unutar Skechersice što je spektakularno, i jako je dobro ako moraš biti u tenisicama cijeli dan'.

Foto: Doug Peters

Glumica se u srpnju ove godine morala podvrći još jednoj operaciji koljena te je tenisice morala nositi i kod kuće. 'Ne mogu biti bosa dok se oporavljam. Tako su Skechersove 'slip-ons' kao raj. Mogu ih lako obuti i izuti kako bih se popela na krevet, na kauč. Odlične su', zaključila je Vergara koja je za razne događaje najčešće birala cipelama s visokom petom.

Prilikom snimanja 20. sezone showa 'America's Got Talent', slavna dama je često svoje udobne tenisice kombinirala s glamuroznim odjevnim komadima: 'Znala sam da neću moći snimati show u visokim petama jer ću morati proći kroz hodnik kazališta plešući'.

Foto: Mike Blake

'Nisam željela ništa riskirati zbog svoje posljednje operacije pa sam svaki 'outfit' uparila s parom Skechersice', objasnila je te zaključila: 'Kada nosite elegantne kombinacije, čini se čudno, ali zapravo je super udobno'.

Vergara je nadalje rekla kako je sklonost prema udobnosti za nju nešto sasvim novo, budući da je uvijek željela nositi onu u čemu se osjećala 'dobro i seksi', bez obzira na to što je neudobno. Sada je, kako kaže, više naklonjena tome da kombinira 'seksi' topove i vrećaste traperice.

Foto: Instagram

Glumica, koja je odrasla u Kolumbiji, rekla je kako je većinu djetinjstva i 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je živjela u Miamiju, provela u kupaćem kostimu: 'Imam toliko fotografija sebe u kupaćem kostimu. Ljudi mi ne prestaju slati slike. Super je smiješno. Više to ne radim, očito, osim kada sam na odmoru. I, naravno, sada ima 53, prije sam imala 22, 23 pa su se stvari jako promijenila'.

Sofía Vergara, koja je priznala da se osjećala samopouzdanije u vezi svog tijela kada je bila u 20-im, ostala je upamćena po svojim ulogama, a istaknula se po onoj koju je odigrala u popularnoj humorističnoj seriji 'Moderna obitelj'. U Netflixovoj seriji 'Griselda' glumila je istoimenu protagonisticu. Sada bi se, kako kaže, željela okušati u snimanju 'blockbustera'.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

'Gledam čega ima za mene', rekla je te dodala: 'Mislim da želim raditi filmove, možda bi veliki film poput 'Dine' ili takvih 'blockbustera' bilo stvarno zabavno raditi. Nikada nisam radila ništa takvo'.