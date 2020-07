Sofija pokazala trbušić: 'Kada tebe vidim, poželim biti trudna'

<p>Srpska manekenka <strong>Sofija Milošević</strong> (30) u radosnom je iščekivanju sa srpskim nogometašem <strong>Lukom Jovićem </strong>(22) koji trenutačno igra za Real Madrid. Par čeka dijete, a Sofija je na društvenim mrežama pokazala svoj trudnički trbuščić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Sofija pokazala trudnički trbuščić'</strong></p><p>Osim nekoliko Instagram Storyja, podijelila je i fotografije na kojima pozira u pripijenom kombinezonu. Njezini su joj pratitelji pisali kako joj trudnoća dobro stoji.</p><p>- Atraktivniju trudnicu nisam vidjela. Kada vidim tebe, odmah poželim biti trudna. Svaka čast, predivna si - komentirali su joj. </p><p>Sofija je trenutačno u petom mjesecu trudnoće. Za srpski Exkluziv je priznala kako se udebljala oko sedam kilograma, no njezini pratitelji to nisu primijetili. U početku trudnoće imala je jake mučnine.</p><p>- Prva tri mjeseca sam se namučila, stalno sam se žalila doktoru - rekla je. </p><p>Iako čeka dijete, još ne razmišlja o tome da se ostavi modne piste, a svadbu s Lukom još nije isplanirala.</p><p>- U ovoj cijeloj situaciji nismo razmišljali o tome. Bilo je priče, ali ne u nekom skorijem periodu - objasnila je te dodala kako ipak neće sama sebi kreirati vjenčanicu.</p><p>Iako mnogi obožavatelji osuđuju ovu vezu s obzirom na to da je manekenka prije Luke ljubila nekoliko poznatih sportaša, Jovićeva majka odobrava sinov izbor. </p><p>- Ima pravo izabrati partnericu koja njemu odgovara. Ja sam birala što sam htjela pa to pravo ima i Luka. Ne razumijem zašto ljudi imaju potrebu komentirati tuđe živote. Njemu ona u ovom trenutku odgovara. Kao majka prihvatit ću bilo koju osobu koju on izabere. To je njegov izbor. Volim njega i voljet ću svaku koja bude s njim. Vrijeme donosi svoje, a što će se dogoditi, to nitko ne može znati - rekla je Lukina mama za <a href="https://www.kurir.rs/sport/fudbal/3459695/luka-jovic-svetlana-jovic-sofija-milosevic-ljubav-brak-veza">Kurir. </a></p><p> </p><p> </p><p> </p>