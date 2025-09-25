Staklo posvuda, uništena su i vrata: Evo kako izgleda bus u koji se zabio pjevač Darko Lazić

Nešto nakon ponoći u četvrtak je došlo do teške prometne nesreće u Beogradu u kojoj je ozlijeđen srpski pjevač Darko Lazić. Do nesreće je došlo, navode srpski mediji, kada je Lazić udario autom u autobus. S njime je bila i njegova supruga Katarina, a pjevač je za Blic rekao kako su oboje dobro, iako je on ozlijedio glavu. Ima zavoje na glavi i porezotine, no nakon pregleda je pušten iz bolnice.

Telegraf navodi kako je tužiteljstvo naložilo da se Laziću uzmu urin i krv te analiziraju kako bi vidjeli je li vozio pod utjecajem alkohola ili drugih supstanci. On je za Blic rekao kako nije bio pod utjecajem, već da je zbog kiše izgubio kontrolu nad autom i udario u bus.

- Nitko nije bio u autobusu, nitko nije ozlijeđen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine - poručio je Lazić.

Izvor je za Telegraf rekao kako je za volanom autobusa bio 65-godišnji R.M. koji nije ozlijeđen. Od siline udarca je dio autobusa skršen, dok je Lazićev automobil potpuno smrskan, a srpski mediji navode kako su pjevača iz automobila izvlačili vatrogasci.

Svega par sati prije nesreće, Lazić i njegova supruga Katarina bili su na promociji nove pjesme njezine sestre Tijane Matić.

Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.