NESREĆA U BEOGRADU

Srpski mediji: Automobil kojim je upravljao Darko Lazić nije bio njegov, a šteta je ogromna!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Antonio Ahel

Telegraf navodi da je pjevač imao 1,9 promila alkohola u krvi te da od ranije nema vozačku dozvolu. Test na drogu bio je negativan, a automobil kojim je upravljao bio je unajmljen

Nešto nakon ponoći u četvrtak je došlo do teške prometne nesreće u Beogradu u kojoj je ozlijeđen srpski pjevač Darko Lazić. Do nesreće je došlo, navode srpski mediji, kad je Lazić udario autom u autobus. S njime je bila i njegova supruga Katarina, a pjevač je za Blic rekao kako su oboje dobro, iako je on ozlijedio glavu. Ima zavoje na glavi i porezotine, ali nakon pregleda je pušten iz bolnice. 

Prema pisanju Telegrafa, pjevač je u trenutku nesreće imao 1,9 promila alkohola u krvi, dok vozačku dozvolu nema jer mu je ranije oduzeta. Isti izvor navodi kako je test na drogu bio negativan, dok je automobil kojim je upravljao bio unajmljen. Materijalna šteta procijenjena je na oko 120 tisuća eura.

Beograd: Tijana Matić organizirala je promociju prvog spota za pjesmu "Kralj"
Foto: Antonio Ahel

Na pitanje novinara hoće li nakon svega prestati voziti i angažirati vozača, Lazić je, navodi Telegraf, odgovorio: Ne. Zašto bi? Ovo se događa svima. Nisam divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao to iskontrolirati i to je to. Sad da sam ja divljao automobilom, pa da kažeš da nema smisla i da mi trebaju oduzeti dozvolu, ali ovako smo naletjeli na vodu, i Bože moj.

Izvor je za Telegraf rekao kako je za volanom autobusa bio 65-godišnji R.M. koji nije ozlijeđen. Od siline udarca je dio autobusa skršen, dok je Lazićev automobil potpuno smrskan, a srpski mediji navode kako su pjevača iz automobila izvlačili vatrogasci. 

Svega par sati prije nesreće, Lazić i njegova supruga Katarina bili su na promociji nove pjesme njezine sestre Tijane Matić.

Svadba srpskog pjevača Darka Lazića
Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Podsjetimo, Lazić je i 2018. imao tešku prometnu nesreće. Vozio je s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole, sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Teško je stradao i borio se za život.

