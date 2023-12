Šok i nevjerica! Rade i Victoria se zaručili: 'Dogodila se ljubav'

Nakon sezone prepune obrata, svađa, ljubavi, dobre zabave i smijeha, došlo je vrijeme za završno okupljanje svih kandidata ove sezone 'Ljubav je na selu', sabiranje dojmova i otkrivanje svih tajni.

'Uopće se ne veselim družiti s njima'

Dame su za okupljanje odabrale najbolje modne kombinacije, a posebno ekscentrična bila je Samanta, koja se pojavila u bundi ispod koje je imala samo kupaći kostim, a na glavi kapu sa znakom ŠČ!

Foto: RTL

- Uopće se ne veselim družiti s njima, Bože sačuvaj - poručila je Tihana, jedna od Ivanovih cura.

Ruža se osjeća zavodnički, Ines kao prava mačka

- Moj izgled bih danas ocijenila čistom desetkom - poručila je Ines Petrić pa dodala kako se osjeća glamurozno, kao prava mačka.

- Ja se danas osjećam jako lijepo, jako zavodnički. Budući da nisam uspjela kod Mije, možda uspijem privući nekog od ostalih farmera - poručila je Ruža Pejić.

Foto: RTL

- Ja sam se za ovaj susret spremala jedno tjedan dana - poručila je Stjepanova Ljubica, dok je Bahra crvenim tepihom prošetala s novom frizurom.

- Kad je crveni tepih tu i kad je Ante tu, moram zadnji put ispucati svaku šansu da mu bude žao što me tako satrao u Beogradu i rekao 'ne' - Klara Perko je poručila.

- Od jedan do deset na crvenom tepihu, s obzirom na ostale kandidatkinje koje sam vidjela, dala bih si ocjenu sto - samouvjerena je bila Victoria.

Foto: RTL

Cure nezadovoljne Ivanovom kombinacijom

Okupljene je dame pozdravila voditeljica Anita Martinović te im najavila ulazak prvog farmera, najmlađeg Ivana. Cure su odmah kritizirale njegovu odjevnu kombinaciju, dok se ružičasta košulja svidjela jedino Samanti.

- Veselim se što ću vidjeti i svoje i druge djevojke - poručio je Ivan koji svojim curama nije ni pružio ruku po dolasku za stol.

Foto: RTL

Katica se zaručila

Idući je stigao farmer Mijo koji je svaku svoju damu počastio prijateljskim zagrljajem.

Katica, koja je na farmi pokazivala najviše interesa za Miju, priznala je kako joj Mijo više nije zabavan jer je našla novu ljubav, čak se i zaručila!

Ksenija je priznala kako je znala da Mijo ima djevojku, a čak im je pokazao i fotografiju, dok se Brankica branila kako ona to nije znala do romantičnog putovanja, te to i dalje smatra prevarom.

- Je li se to skrivalo od mene? Ksenija je stala u njegovu obranu - Brankica je poručila.

Foto: RTL

Amri je jedino bilo odlično kod Radoslava

Idući na redu je bio Radoslav, a njegove cure su najavile da će pred svima iznijeti istinu o njemu. Jedino je Amra rekla da joj je na njegovoj farmi bilo odlično.

Ante Munitić stigao je među goste, a Klara je za njega, kao o domaćinu, imala samo riječi hvale.

Radoslav je teatralno svoj stolac privukao Antinom stolu jer nije želio sjediti sa svojim curama.

- Naravno da nas se boji - poručila je Ines, a Suzana ga je nazvala kukavicom.

Foto: RTL

Ruža prekinula svaki kontakt s Brankom

Idući je stigao Branko, a njegove dame nisu pokazale previše entuzijazma zbog ponovnog susreta.

Ruža je priznala da je s njim prekinula svaki kontakt i zamolila ga da joj prestane pisati ljubavne poruke jer je smatrala kako je sve to laž.

- Da sam znao da Riva neće doći, ne bih ni ja došao - priznao je farmer kad mu je Anita rekla da je Riva bila spriječena u dolasku.

Foto: RTL

Gabi živi s Miroslavom

Miroslavove odabranice Perka i Jasmina čekale su njegov dolazak, a farmer je priznao kako se između njega i Gabrijele dogodila ljubav.

- Trenutno živim s Miroslavom i jako je dobro, dinamično - priznala je Gabi.

Stjepanove dame priznale su da nikakvih ljubavnih iskrica nije bilo, a očekuju da se prijateljstvo nastavi.

Foto: RTL

Šećer na kraju bio je Jožef.

- Bio si dobar farmer i dobar ljubavnik - poručila mu je Amra.

Ivan se uvrijedio

Prvi prilog s farme koji su okupljeni pogledali bio je s Ivanove farme.

Samanta je još jednom ponovila kako nisu kompatibilni i da su ostali samo 'frendovi'.

- Nije mi bila namjera povrijediti te - Samanta mu je poručila, a Ivan je bio vidno povrijeđen komentarima koje je čuo u prilogu.

- Ja sam čak i sretna što je ona njega preveslala - Tihana je poručila.

Foto: RTL

'Mijo je dobar kao kruh'

Idući je na redu bio prilog s Mijine farme, a nakon njega farmer je priznao:

- U emisiju sam se došao zabaviti, ja sam već bio započeo prije svega toga nešto s jednom malom... Ali sam htio vidjeti dokle mogu doći s Brankom jer mi se svidjela na prvu. Nema mi biti što žao, ona me odbijala, ta avantura koju sam imao joj je zasmetala.

- Jako čudno, smetalo joj je što imaš drugu ženu - Anita je sarkastično komentirala, što je sve nasmijalo.

- I da krene neka veza među nama, ne bih imala povjerenja - priznala je Brankica.

- Uz motor ide mlađa žena - dodala je Ruža.

- Mijo je dobar ko kruh, on će učiniti, on je nježan, drag, ali u ovom životu Mijo neće naći nikoga sebi sličnoga - Ksenija je poručila.

- Volim je i dalje... Nek smo prijatelji - kazao je Mijo.

Foto: RTL

Rade zaprosio Victoriu

Već je na redu bila Radoslavova farma, no ono što je farmer priredio nakon priloga, nitko nije mogao zamisliti ni u najluđem scenariju.

Rade je s buketom u rukama povikao:

- Ja ću vama kazati, to je ta osoba.

Foto: RTL

Zatim je otišao do Antinog stola i buket predao Victoriji te je poljubio, uz nevjericu i bodrenje ostalih gostiju. Zatim je iz džepa izvadio zaručnički prsten te ga stavio Victoriji na ruku, a pao je i poljubac.

- To je neki dogovor i neka spačka - bio je uvjeren Ante.

- Ovo je još jedna patološka laž u nizu - nije bila impresionirana ni Suzana:

- Mislim da je Victoria igračica.

Foto: RTL

- Ovo je zadnje iznenađenje u Ljubav je na selu. Dogovorili smo se da to bude ovaj dan... Dogodila se ljubav, idemo svojim putem, našim putem - Rade je zaključio.