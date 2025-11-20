Šok na kladionicama uoči finala Miss Universe! Evo koliko posto šanse daju našoj Lauri Gnjatović

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) trenutno je na 8. mjestu s četiri posto šanse za osvajanje titule Miss Universe, prema Polymarketu. Iako je nakon preliminarnog natjecanja došlo do blagog pada u njezinim izgledu za pobjedu, Laura i dalje drži visoko mjesto među favoritkinjama.

Najveće šanse za pobjedu imaju kandidatkinje iz Meksika, Tajlanda i Venezuele, koje predvode i komentare na društvenim mrežama.

Laura, koja ovih dana boravi u Tajlandu, posebno je privukla pažnju svojom nacionalnom nošnjom dizajniranom od strane poznatog hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana. Kostim je inspiriran plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranu, simbolom prirodne ljepote i ekološke svijesti Hrvatske.

Na pozornici je Laura sjajno predstavila kostim, a svojom gestom srca i poljupcem prema publici osvojila je simpatije gledatelja.

Laura je u travnju u Zagrebu osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Ova djevojka iz Dubrovnika studira sestrinstvo i govori tri jezika, engleski, talijanski i španjolski, koji je pokazala tečno govoreći na intervjuima, dodatno osvajajući međunarodnu publiku. Osim što se posvećuje studiju i natjecanju, profesionalno se bavi odbojkom, a sport joj je jedna od važnijih životnih strasti.

Uprkos zauzetom rasporedu, Laura nalazi vrijeme za aktivnosti koje voli, druženje s prirodom i životinjama, ples, sviranje gitare, slikanje i kreiranje sadržaja za društvene mreže. Nedavno je podijelila i sretnu vijest o zarukama s košarkašem Filipom Vujičićem, a prosidba se dogodila u Dubrovniku.