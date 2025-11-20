Obavijesti

BLAGI PAD

Šok na kladionicama uoči finala Miss Universe! Evo koliko posto šanse daju našoj Lauri Gnjatović

Šok na kladionicama uoči finala Miss Universe! Evo koliko posto šanse daju našoj Lauri Gnjatović
Samo nekoliko sati prije finala Miss Universe, kladionice nisu nimalo susretljive prema hrvatskoj predstavnici. Prognoziraju joj plasman u najboljih deset misica, ali dalje od toga - teško...

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) trenutno je na 8. mjestu s četiri posto šanse za osvajanje titule Miss Universe, prema Polymarketu. Iako je nakon preliminarnog natjecanja došlo do blagog pada u njezinim izgledu za pobjedu, Laura i dalje drži visoko mjesto među favoritkinjama. 

Najveće šanse za pobjedu imaju kandidatkinje iz Meksika, Tajlanda i Venezuele, koje predvode i komentare na društvenim mrežama.

Laura, koja ovih dana boravi u Tajlandu, posebno je privukla pažnju svojom nacionalnom nošnjom dizajniranom od strane poznatog hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana. Kostim je inspiriran plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranu, simbolom prirodne ljepote i ekološke svijesti Hrvatske. 

Na pozornici je Laura sjajno predstavila kostim, a svojom gestom srca i poljupcem prema publici osvojila je simpatije gledatelja.

Laura je u travnju u Zagrebu osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Ova djevojka iz Dubrovnika studira sestrinstvo i govori tri jezika, engleski, talijanski i španjolski, koji je pokazala tečno govoreći na intervjuima, dodatno osvajajući međunarodnu publiku. Osim što se posvećuje studiju i natjecanju, profesionalno se bavi odbojkom, a sport joj je jedna od važnijih životnih strasti.

Uprkos zauzetom rasporedu, Laura nalazi vrijeme za aktivnosti koje voli, druženje s prirodom i životinjama, ples, sviranje gitare, slikanje i kreiranje sadržaja za društvene mreže. Nedavno je podijelila i sretnu vijest o zarukama s košarkašem Filipom Vujičićem, a prosidba se dogodila u Dubrovniku.

