Mama Renata za 24sata: 'Lauru se ne može sakriti. Osjećam da će ovo biti nešto veliko...'

Uoči finala izbora za ovogodišnju Miss Universe, na kojem Hrvatsku predstavlja Laura Gnjatović, svojeg se iskustva prisjetila i Renata Lovrinčević Buljan. Ova fitness trenerica i poduzetnica prije točno 25 godina sudjelovala je na istom tom natjecanju, a s nama je podijelila svoja sjećanja te otkrila što misli o ovogodišnjoj hrvatskoj kandidatkinji.

Foto: Profimedia

Renata je titulu Miss Universe Hrvatske ponijela 2000. godine, a svoje iskustvo opisuje kao nezaboravno, počevši od samog nacionalnog izbora sve do onog 'glavnog' koje se te godine odvijalo na Cipru. 'Predsjednica žirija mi je bila glumica Gabriela Spanic, a ja sam izvukla baš njeno pitanje.', ispričala je te dodala: 'U žiriju je te godine sjedio i Milan Bandić. Pamtim ga kao prekrasnog čovjeka kojemu sam se divila i smatrala ga pametnim budući da se zalaže za ovakvo nešto'.

Poduzetnica je istaknula i kako je svjesna da izbor ljepote nije sportski događaj, po kakvima je Hrvatska u svijetu najpoznatija, ali i da smatra kako je izbor za Miss Universe vrlo važan za promociju Lijepe Naše.

Priznala je i kako nije imala baš puno vremena za pripremu prije nego je otputovala na svjetski izbor, a na raspolaganju je imala svega 20-ak dana. 'Sve je išlo uživo i morale smo se snaći kako smo znale', ispričala je i dodala kako, u ono vrijeme, nije imala mogućnost nositi raskošne kreacije domaćih dizajnera, već je morala posegnuti za slovenskim sponzorom Emporiumom. 'Volim što smo sada spremniji', istaknula je.

Otkrila je i kako je ostala zapanjena svime što je prilikom ovog prestižnog izbora vidjela i doživjela, a tadašnje kolegice, koje naziva prijateljicama, priredile su joj i nezaboravno iskustvo. 'Tamo sam proslavila i svoj 24. rođendan, a ostale kandidatkinje potrudile su se uveličati ga', ispričala je bivša Miss Universe.

Foto: Profimedia

Svega se i danas rado prisjeća gledajući albume s fotografijama i pričajući svojoj obitelji o tom posebnom događaju. Osim toga, Renata još uvijek vjerno čuva i darove koje je u Cipru dobila od ostalih kandidatkinja.

Što se sadašnje kandidatkinje tiče, Renata ima samo riječi hvale: 'Osjećam da će ovo biti nešto veliko, Lauru se ne može sakriti, ne samo radi visine, već i zbog njene ljepote i gracioznosti'. Posebno je oduševljena i izborom za nacionalni kostim koji je dizajnirao domaći dizajner Juraj Zigman.

'Kada sam vidjela kostim, pomislila sam 'Vau, to je nešto'', rekla je te istaknula kako je upravo ta kombinacija Laurine predivne energije i odličnih modnih izbora ono što je čini posebnom. Prisjetila se ovom prilikom i svog nacionalnog kostima, odnosno narodne nošnje, za koju je zaslužan modni atelier Gena Trogir.

Foto: Instagram

Ova dama, koja za svoj uspjeh 'krivi' sudjelovanje na prestižnom svjetskom izboru ljepote, podržavat će Lauru i tijekom finala natjecanja koje bi se trebalo održati noćas u 2 sata ujutro. 'Naše misice u Zagrebu organiziraju i zajedničko gledanje što je odlično', napomenula je Renata koja, nažalost, tome neće moći prisustvovati.

Split: Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nezaboravnog događaja od prije 25 godina prisjetila se i na svom Instagram profilu na kojem je podijelila Reel sa fotografijama iz tog vremena, a u opisu je svojoj nasljednici poručila: 'Lipa si lipa,anđeli ti sliče,donesi krunu u Hrvatsku jer ti i ona to zaslužuju'.