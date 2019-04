Šok u Britaniji: U 17. godini je umrla dječja zvijezda BBC-ja...

Britanska glumica Mya-Lecia Naylor, dječja zvijezda BBC-a, preminula je 7. travnja u 17. godini, prenosi The Guardian. Uzrok smrti još nije poznat. Mlada glumica poznata je po ulogama u CBBC serijama 'Almost Never', 'Millie Inbetween', 'Pa to je fantastično', a nedavno je nastupala u sastavu benda Angels N' Bandits.

- Bila je dio BBC-jeve dječje obitelji i iznimno talentirana glumica, pjevačica i plesačica - rekli su iz CBBC-ja.

Alecia Webb, direktorica BBC-a za djecu izjavila je kako je vijesti o smrti mlade glumice rastužila i uznemirila njezine kolege.

- Tako je sjajno zasjala na našim ekranima... i nezamislivo je da ona neće biti dio našeg putovanja prema naprijed - rekla je Alecia.

- Bila je iznimno popularna među našom publikom, vrlo talentirana glumica, plesačica i pjevačica i pravi uzor svojim mladim obožavateljima - dodala je direktorica.

Mya-Lecia se prvi put pojavila na ekranima kao jednogodišnje dijete u 'Pa to je fantastično', glumila je Saffynu kći Jane. Filmsku ulogu je imala i 2012. u 'Atlasu oblaka' s Halle Berry (52) i Tomom Hanksom (62).

Na društvenim mrežama se od mlade glumice opraštaju članovi obitelji i kolege.

- Bila je prava radost na setu serije 'Almost Never'. Šaljem svu svoju ljubav članovima obitelji i prijateljima. Počivaj u miru prelijepa djevojko - napisala je njena kolegica iz serije 'Almost Never' Emily Atack (29).