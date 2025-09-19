Šok u L.A.-u: U autu glazbenika pronašli raskomadano tijelo

U Tesli u vlasništvu glazbenika Davida Anthonyja Burkea pronađeni su fragmenti ljudskog tijela. Policija je potvrdila da se radi o tinejdžerici čiji je nestanak prijavljen prije više od godinu dana. Vijest je šokirala javnost, a ubrzo se pojavila i fotografija pjevačice Celeste Rivas Hernandez , tinejdžerice s kojom je bio u vezi.

Prema policijskom izvješću, tijelo je bilo raskomadano, smješteno u torbu i u stanju naprednog raspadanja. Na desnom kažiprstu vidjela se tetovaža s natpisom “Shhh”, identična onoj koju i David ima na istom prstu. Žrtva je opisana kao djevojka visoka oko 155 cm, teška približno 32 kilograma, tamne valovite kose.

Foto: Instagram

Kako navodi TMZ, iz Burkeove kuće policija je odnijela više vrećica dokaza, uključujući i računalo. Tesla u kojoj je pronađeno tijelo bila je nekoliko dana napuštena na stambenoj ulici u Hollywood Hillsu. Vlasti su vozilo otkrile nakon dojave stanara o neugodnom mirisu koji se širio s parkirališta.

Celeste je posljednji put viđena u travnju 2024. u Lake Elsinoreu, dok je njezin nestanak prijavljen u svibnju iste godine. Njezina majka je za medije potvrdila da je tada imala dečka po imenu David. Sam Burke je ranije objavio pjesmu pod nazivom “Romantic Homicide” (u prijevodu “romantično ubojstvo”). Automobil u kojem je pronađeno tijelo registriran je na njegovo ime.

Foto: Instagram