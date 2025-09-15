Ubojstvo Charlieja Kirka, 31-godišnjega konzervativnog aktivista, u središtu sveučilišnoga kampusa u Uti, potreslo je Sjedinjene Američke Države i ponovno otvorilo rasprave o političkom nasilju. Kirk je ubijen dok se obraćao masi od oko 3000 ljudi na Sveučilištu Utah Valley.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Ubojstvo metkom 'Bella ciao': Sve je povezano s računalnom igrom i 'skrivenim internetom' | Video: 24sata/Reuters

Pogođen je preciznim hicem iz daljine, a nakon 33-satne potrage uhićen je Tyler Robinson (22), student elektrotehnike, koji je odrastao u konzervativnoj i religioznoj obitelji u Washingtonu u Uti. Robinson, koji nema kriminalni dosje niti povijest nasilja, trenutno je u pritvoru bez mogućnosti jamstva pod optužbama za teško ubojstvo, neovlašteno ispaljivanje iz vatrenog oružja i opstruiranje pravde.

Istražitelji su u šumovitom području blizu kampusa pronašli snajpersku pušku velike snage, zamotanu u ručnik, za koju vjeruju da je korištena u napadu. Najveću pažnju privukle su poruke ugravirane na čahurama metaka, koje su sadržavale mješavinu internetskih mimova, referencija na videoigre i stihove poznate talijanske antifašističke pjesme. Jedna poruka glasila je: "Hej, fašistu! Uhvati!", dok je druga sadržavala stihove pjesme "Bella ciao". Poruke uključuju i upute povezane s videoigrom Helldivers 2, što, prema guverneru Ute, Spenceru Coxu, upućuje na utjecaj "dark interneta" i gaming kulture.

Robinson odbija suradnju s vlastima, što značajno otežava istragu. Prema dostupnim informacijama od obitelji, prijatelja i poznanika, Robinson je bio pod utjecajem sadržaja s interneta, uključujući forume poput Reddita, gdje se šire ekstremne ideje. Istražitelji također provjeravaju moguću povezanost Robinsonove romantične veze s cimerom koji je u procesu tranzicije s muškog na ženski spol, s obzirom na Kirkovu poznatu anti-LGBT retoriku. Guverner Cox izjavio je da je partner "iznimno kooperativan i da nije imao spoznaja o Robinsonovim planovima".

Osim potencijalnog političkog i osobnog motiva, vlasti ne vide naznake šire urote, iako razmjene poruka na platformi Discord upućuju na određenu razinu planiranja. Prema tvrdnjama Discorda, Robinson je cimeru opisivao sadržaj bilješke i planove za napad. Snimke nadzornih kamera pokazuju kako se satima prije napada kretao po kampusu, ušao u zgradu s koje je pucao i popeo se na krov, što upućuje na smišljen čin, a ne impulzivno djelovanje.

Guverner Cox istaknuo je da istraga još traje te da će istražitelji pročitati bilješke i poruke kako bi razumjeli motiv. Glavni državni tužitelj Derek Brown još nije odlučio hoće li tražiti smrtnu kaznu. Cox je također otkrio da je Robinson pod posebnim nadzorom u pritvoru, uz psihijatrijsku procjenu koja može potrajati nekoliko dana.

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson izjavio je da je u danima nakon ubojstva Kirka razgovarao s članovima doma o sigurnosti i poduzima mjere kako bi osigurao zaštitu. U srpnju je, nakon smrtonosnih napada na zakonodavce u Minnesoti, američki Kongres povećao financiranje sigurnosnih resursa za članove. Johnson je u nedjelju sudjelovao na bdjenju za Kirka u Kennedy Centeru, ističući da je Kirk cijenio debate, ali je volio ljude još više.

Bijela kuća također je pohvalila Kirka kao zagovornika konzervativnih i kršćanskih vrijednosti, naglašavajući njegov utjecaj na izbore 2024. Predsjednik Donald Trump i dalje optužuje političke protivnike za poticanje nasilja, tvrdeći da problem dolazi s lijevog spektra, dok desnica nema problem.

Predsjednik Trump iskoristio je događaj kako bi ponovno uperio prst u svoje političke protivnike. Govoreći u nedjelju novinarima u New Jerseyu, Trump je izjavio da “problem nije na desnici nego na ljevici”, optužujući protivnike da stvaraju “okruženje razdora” i time potiču nasilje.