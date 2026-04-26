Šokantan kraj: Megan Thee Stallion brutalno ostavila NBA zvijezdu i optužila ga za prevaru

Činilo se da je sve savršeno, no veza između glazbene zvijezde Megan Thee Stallion i četverostrukog NBA prvaka Klaya Thompsona doživjela je dramatičan i vrlo javan kraj. Reperica je u subotu na svom Instagramu objavila niz optužbi na račun zvijezde Dallas Mavericksa, jasno dajući do znanja da je njihovoj ljubavi došao kraj zbog njegove navodne nevjere.

- Varanje, a doveo si me među cijelu svoju obitelj da se igramo kuće... pa si dobio 'hladne noge' - započela je svoj bijesni monolog.

- Podržavala sam te kroz sve tvoje UŽASNE promjene raspoloženja i ponašanje prema meni tijekom košarkaške sezone, a sada odjednom ne znaš možeš li biti 'monogaman'???? Kujo, treba mi PRAVI odmor nakon ovoga... pozdrav svima - zaključila je Megan, ne ostavljajući prostora za sumnju.

Nedugo nakon što je njezina objava zapalila internet, reperica je putem svog predstavnika za medije potvrdila prekid i službenom izjavom, koja je bila nešto smirenijeg tona, ali jednako odlučna.

- Donijela sam odluku da prekinem svoju vezu s Klayem. Povjerenje, vjernost i poštovanje za mene su vrijednosti u vezi oko kojih nema pregovora, a kada su one ugrožene, nema pravog puta naprijed - poručila je u priopćenju za The Daily Mail.

- Ovo vrijeme koristim kako bih dala prioritet sebi te nastavila dalje s mirom i jasnoćom. -

Thompson se zasad nije oglasio o optužbama.

Ovakav rasplet šokirao je javnost, pogotovo jer je par donedavno djelovao sretnije no ikad. U veljači ove godine, za njezin 31. rođendan, košarkaš ju je obasipao raskošnim darovima, uključujući egzotično putovanje na Britanske Djevičanske otoke i svijetloplavi Bentley vrijedan 200.000 dolara. Megan je tada s oduševljenjem dijelila fotografije, zahvaljujući svom 'bejbi', no te su objave u međuvremenu izbrisane s njenog profila. Njihova veza, koja je započela u ljeto 2025. godine, od samog je početka bila pod povećalom javnosti, a reperica je u intervjuima isticala kako nikada nije bila s nekim tko je 'istinski dobra osoba' i tko je čini 'istinski sretnom'.

Par je svoju vezu često prikazivao na društvenim mrežama, od zajedničkih treninga u teretani do romantičnih partija golfa. Prošlog listopada reperica je objavila pjesmu 'Lover Girl', za koju je otvoreno priznala da je inspirirana upravo Thompsonom, a čak se šuškalo da su kupili i zajedničku kuću. Tijekom gostovanja u jednom YouTube showu u veljači, Megan je izjavila kako 'manifestira svoje zaruke', dodatno potaknuvši nagađanja da je njihova veza iznimno ozbiljna. Redovito je viđana uz teren na njegovim utakmicama, a činilo se da je postala i dio njegove obitelji, što njezinu optužbu da su se 'igrali kuće' čini još bolnijom.

Nije mu prvi put

Ipak, za one koji pomnije prate Thompsonov privatni život, ove optužbe možda i nisu toliko iznenađenje. Naime, ovo nije prvi put da se ime NBA zvijezde povezuje s prevarom. Godine 2015. njegova veza s YouTube zvijezdom Hannah Stocking naglo je prekinuta nakon što ga je ona javno optužila da ga je uhvatila u krevetu s drugom ženom.

- Onaj osjećaj kad uhvatiš svog dečka golog u krevetu s groupie curom... lol @KlayThompson - napisala je tada na Twitteru.

Čini se da se, unatoč nadi da se promijenio uz jednu od najuspješnijih žena današnjice, stara navika vratila. Cijela situacija dobiva i dozu ironije ako se uzme u obzir da su samo mjesec dana prije prekida mediji demantirali lažne vijesti da je Megan prevarila Klaya, dok je on u podcastu hvalio repericu jer mu pomaže da održi mentalni fokus tijekom naporne NBA sezone.

