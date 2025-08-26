Šokantan plan Biance Censori: Dok West grca u dugovima, ona potajno zgrće milijune dolara...

U braku koji je od samog početka izazivao pažnju javnosti, sve više dolaze na vidjelo kontrasti između Kanyea Westa i njegove supruge Biance Censori. Dok reper, opterećen kontroverzama i poslovnim neuspjesima, navodno tone u dugove, Censori sustavno gradi vlastitu financijsku sigurnost, i to upravo zahvaljujući njemu, navodi Marca.

Prema izvorima bliskim paru, West supruzi plaća i do 250.000 dolara po nastupu. Riječ je o bizarnim i provokativnim javnim situacijama koje su postale njihov zaštitni znak, poput insceniranih poljubaca ili neobičnih performansa na događanjima, primjerice onom u Južnoj Koreji uoči reperova koncerta.

- Natjerati je da radi ove pretjerane stvari i pritom joj davati gomilu novca, to je za Kanyea ultimativni čin financijske dominacije. On se pali na to, a ona zarađuje ozbiljan novac na njegovom fetišu - tvrdi izvor.

No, dok West navodno živi na rubu financijske katastrofe, Censori pažljivo štedi. Govori se da je već skupila blizu 10 milijuna dolara, a novac skriva na sigurnim računima, svjesna da bi joj to jednog dana moglo biti ključ za potpuno novu karijeru i život nakon Kanyea.

S druge strane, Westova situacija izgleda sve mračnije. Zabranjen mu je nastup u nekoliko zemalja zbog kontroverznih izjava, propali su mu unosni ugovori i projekti, a ulaganja u nekretnine donijela su više gubitaka nego dobitaka. Unatoč svemu, reper je zadržao raskošan stil života koji dodatno pritišće njegove financije.

Nedavno je pokušao prodati stan u Calabasasu, koji mu je dodijeljen nakon razvoda od Kim Kardashian i koji vrijedi nešto manje od tri milijuna dolara, no to je tek kap u moru dugova koji navodno uključuju i porezne obveze te visoke kazne vezane za imovinu.

- Problem je što mu ponestaje gotovine. To će završiti katastrofalno - rekao je izvor.

Ako su šuškanja točna, jedina koja će iz cijele priče izaći kao pobjednica jest upravo Bianca Censori, žena koja je, čini se, njegovu sklonost ekscentričnim javnim performansima pretvorila u svoju vlastitu odskočnu dasku.