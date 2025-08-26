Obavijesti

SLIJEDI I KRAJ BRAKA?

Šokantan plan Biance Censori: Dok West grca u dugovima, ona potajno zgrće milijune dolara...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: GUMU, BRPA

Kanye West tone u dugove dok njegova supruga Bianca Censori zarađuje na njegovim ekscentričnostima! Dok on gubi milijune, ona ih pažljivo štedi, spremna za novi život

U braku koji je od samog početka izazivao pažnju javnosti, sve više dolaze na vidjelo kontrasti između Kanyea Westa i njegove supruge Biance Censori. Dok reper, opterećen kontroverzama i poslovnim neuspjesima, navodno tone u dugove, Censori sustavno gradi vlastitu financijsku sigurnost, i to upravo zahvaljujući njemu, navodi Marca.

Foto: Profimedia/ilustracija

Prema izvorima bliskim paru, West supruzi plaća i do 250.000 dolara po nastupu. Riječ je o bizarnim i provokativnim javnim situacijama koje su postale njihov zaštitni znak, poput insceniranih poljubaca ili neobičnih performansa na događanjima, primjerice onom u Južnoj Koreji uoči reperova koncerta.

BIZARNOSTI SE SAMO NIŽU Ne, stvarno se ne šalimo: Ove kombinacije nosile su u javnosti Bianca Censori i Kim Kardashian
Ne, stvarno se ne šalimo: Ove kombinacije nosile su u javnosti Bianca Censori i Kim Kardashian

- Natjerati je da radi ove pretjerane stvari i pritom joj davati gomilu novca, to je za Kanyea ultimativni čin financijske dominacije. On se pali na to, a ona zarađuje ozbiljan novac na njegovom fetišu - tvrdi izvor.

No, dok West navodno živi na rubu financijske katastrofe, Censori pažljivo štedi. Govori se da je već skupila blizu 10 milijuna dolara, a novac skriva na sigurnim računima, svjesna da bi joj to jednog dana moglo biti ključ za potpuno novu karijeru i život nakon Kanyea.

The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

S druge strane, Westova situacija izgleda sve mračnije. Zabranjen mu je nastup u nekoliko zemalja zbog kontroverznih izjava, propali su mu unosni ugovori i projekti, a ulaganja u nekretnine donijela su više gubitaka nego dobitaka. Unatoč svemu, reper je zadržao raskošan stil života koji dodatno pritišće njegove financije.

BRADAVICE, GUZE... Njima su kod kuće ostale gaćice, tangice i grudnjaci: Ove dame ne boje se pokazati (pre)više...
Njima su kod kuće ostale gaćice, tangice i grudnjaci: Ove dame ne boje se pokazati (pre)više...

Nedavno je pokušao prodati stan u Calabasasu, koji mu je dodijeljen nakon razvoda od Kim Kardashian i koji vrijedi nešto manje od tri milijuna dolara, no to je tek kap u moru dugova koji navodno uključuju i porezne obveze te visoke kazne vezane za imovinu.

- Problem je što mu ponestaje gotovine. To će završiti katastrofalno - rekao je izvor.

PROVOKATIVNO IZDANJE Je li ona ikad obučena? Kanye fotkao Biancu za Instagram, nosila je tek visoke potpetice...
Je li ona ikad obučena? Kanye fotkao Biancu za Instagram, nosila je tek visoke potpetice...

Ako su šuškanja točna, jedina koja će iz cijele priče izaći kao pobjednica jest upravo Bianca Censori, žena koja je, čini se, njegovu sklonost ekscentričnim javnim performansima pretvorila u svoju vlastitu odskočnu dasku.

