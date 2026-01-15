Šokantan trailer za treću sezonu Euforije! Sydney Sweeney u tangama i kostimu psića...

Nakon više od četiri godine čekanja, HBO je napokon objavio prvi službeni trailer za treću i posljednju sezonu kultne serije 'Euforija' i potvrdio da će premijera biti 12. travnja. Novi trailer ne samo da najavljuje povratak omiljenih likova, nego otkriva i zaokret. Radnja se odvija pet godina nakon završetka druge sezone te baca Rue, Cassie, Natea i ostatak ekipe u surovu stvarnost odraslog života, daleko od hodnika srednje škole East Highland.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako je suditi prema prvim kadrovima, godine nisu donijele mir. Upravo suprotno, problemi su postali veći, ulozi smrtonosniji, a moralne dileme kompleksnije.

- Skupina prijatelja iz djetinjstva bori se s vrlinom vjere, mogućnošću iskupljenja i problemom zla - glasi službeni opis sezone.

Autor serije Sam Levinson najavio je da će treća sezona imati estetiku 'film noira', a trailer to i potvrđuje. Vizualno raskošni kadrovi, snimljeni na novoj KODAK filmskoj traci u 35mm i 65mm formatu, daju seriji dojam filmskog spektakla. Jedan od novih likova, kojeg glumi Darrell Britt-Gibson, u traileru izgovara rečenicu koja kao da sažima sudbinu likova.

​- Znate, vjerujem da su određeni ljudi jednostavno ukleti. Ne pretvaram se da znam zašto… Ali nešto s njima mora biti pogrešno - govori.

Zendaya se vraća kao Rue, koja je, čini se, zamijenila ulogu ovisnice onom sitne dilerice. Ipak, stari dugovi je nisu napustili. Njezina najveća prijetnja iz druge sezone, naizgled smirena, ali brutalna dilerica Laurie (Martha Kelly), vraća se kako bi naplatila ono što joj Rue duguje, i to s naoružanim pojačanjem. Trailer prikazuje Rue kako ponovno bježi, ali i kako postaje pijun u sukobu između Laurie i novog, misterioznog moćnika (Adewale Akinnuoye-Agbaje), koji, čini se, vodi neku vrstu ekskort carstva. Njezin sponzor Ali (Colman Domingo) i dalje je uz nju. Potiče je da se okrene vjeri, ali pitanje je može li je to spasiti od svijeta u koji je zaglibila.

Foto: YouTube/screenshot

Najveći šok trailera svakako je otkriće da su Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) u braku i žive u naizgled idiličnom predgrađu. Međutim, fasada savršenog života brzo puca. Dok Nate radi na gradilištu, Cassie postaje kreatorica sadržaja za odrasle na internetu, a trailer je prikazuje u izrazito provokativnim prizorima, u oskudnom donjem rublju, dok snima videe u spavaćoj sobi. Takav životni izbor izaziva Nateov bijes i dodatno razotkriva duboke pukotine u njihovu odnosu. Njihova bračna dinamika prikazana je kao toksična mješavina glamura i očaja, s raskošnim vjenčanjem u kontrastu s Nateovim prezirom i Cassienom očitom potrebom za pažnjom.

Foto: HBO Max

Ostatak ekipe također se snalazi u novom svijetu. Jules (Hunter Schafer) je, kako se čini, postala 'sugar baby', Maddy (Alexa Demie) je i dalje ikona stila koja s visoka komentira trendove, dok Lexi (Maude Apatow) gradi karijeru kao asistentica moćne televizijske producentice, koju glumi Sharon Stone. Treća sezona donosi i listu novih glumačkih imena. Uz spomenutu Sharon Stone, glumačkoj postavi pridružuju se glazbena zvijezda Rosalía, koja u traileru pleše oko šipke s ovratnikom, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler i redatelj Eli Roth.

Foto: HBO Max