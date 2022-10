Šokantna Britney: Izvrijeđala je tatu pa obrisala Instagram

Britney Spears žestoko je kritizirala svoje roditelje, Jaime i Lynne, na Instagramu prije nego što je, opet, izbrisala svoj profil.

Pjevačica Britney Spears (40) deaktivirala je svoj račun u četvrtak, samo nekoliko dana nakon što je prozvala svog oca Jamieja (70) i ​​majku Lynne (67) da su je tretirali 'kao j****** psa' tijekom njihovog 13-godišnjeg starateljstva nad njom.

- Zašto ste se ti i obitelj složili s tim i tretirali me kao j****** psa??? - napisala je u utorak u sad već obrisanoj objavi.

Foto: Instagram/Britney Spears

Nastavila je prozivati ​​svog oca, napisavši: “Što te čini tako prokleto posebnim??? Zašto su tvoje druge kćeri tako prokleto posebne da si mene odlučio tretirati lošije nego j****** psa? - napisala je.

Britney je također tvrdila da joj je otac Jaime uvijek govorio da je debela te da se zbog toga nikad nije osjećala lijepom ili dovoljno dobrom.

Njezini komentari pojavili su se dan nakon što je napala svoju majku jer ju je navodno 'jako udarila' zbog kasnog dolaska iz izlaska dok joj je majka čuvala djecu.

- Prvi put sam dobila šamar od nje one noći kada su me Paris Hilton i Lindsay Lohan dovezle do moje kuće na plaži gdje su bili moji sinovi - napisala je pjevač u objavi koja je u međuvremenu izbrisana.

Nastavila da joj je mama čuvala Jaydena i Prestona i da je bila vani i zabavljala se do otprilike 4 ujutro.

- Moja majka je bila BIJESNA!!!! Ušla sam u kuću, ona me pogledala i udarila tako jako da to nikad neću zaboraviti!!! - napisala je.

Britney je izbrisala svoj Instagram mnogo puta piše Page Six.

Foto: Profimedia

Njezina otuđena majka prethodno joj se pokušala ispričati nakon što je pjevačica izjavila da bi 'iskrena isprika pomogla rješavanju problema između njih'.

Međutim, Lynnina molba bila je 'premalo i prekasno' za Britney, koja je rekla obiteljskom matrijarhu da 'od****' prije nego što je javno ispričala koje sve traume je proživljavala prije nego što joj je u studenome 2021. prestalo starateljstvo.

