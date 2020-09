- Ve\u0107ine toga \u0161to je uslijedilo sje\u0107am se kroz maglu. Jasan mi je samo taj osje\u0107aj. Ne sje\u0107am se da smo se ljubili, ali se sje\u0107am da su njegovi prsti najednom bili u meni. \u010cvr\u0161\u0107e i \u010dvr\u0161\u0107e, guraju\u0107i i guraju\u0107i ih kao \u0161to nije radio nitko prije, a ni nitko poslije njega. Mogla sam osjetiti svoj oblik i zaista me boljelo. Instinktivno sam zgrabila njegovo zape\u0161\u0107e i silom ga izvadila iz sebe. Nisam ni\u0161ta rekla. On se ustao i u ti\u0161ini povukao na gornji kat - prisjetila se.\u00a0

<p>Američka manekenka i glumica <strong>Emily Ratajkowski</strong> (29) optužila je fotografa <strong>Jonathana Ledera</strong> da ju je seksualno napastovao 2012. godine u njegovom domu u planinskoj regiji Catskills u američkoj saveznoj državi New York, piše <a href="https://pagesix.com/2020/09/15/emily-ratajkowski-accuses-photographer-of-sexual-assault/" target="_blank">Page Six</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manekenka Zuleyka Rivera zvijezda spota 'Despacito'</strong></p><p>Ratajkowski je tu optužbu iznijela u članku koji je napisala za časopis <a href="https://www.thecut.com/article/emily-ratajkowski-owning-my-image-essay.html#_ga=2.127150926.29031940.1600249352-204613485.1598944153" target="_blank">New York</a>. Objavljen je u utorak i u njemu Emily tvrdi da ju je u fotografov dom poslao njen tadašnji agent i to na neplaćeno snimanje za časopis Darius. Taj angažman podrazumijevao je i to da prespava.</p><p>Njen zadatak bio je pozirati u donjem rublju. Leder joj je ponudio crveno vino, a Emily ga je prihvatila jer je htjela djelovati zrelije.</p><p>- Naučena sam da je važno steći reputacije dobre radnice koja ne zanovijeta. 'Nikad ne znaš s kim će raditi poslije tebe', govorio bi mi agent - istaknula je. </p><p>Manekenka je Leder nakon snimanja rekao da pokušaju bez odjeće, što je ona i učinila. </p><p>- Iste sekunde nakon što sam skinula odjeću, dio mene se isključio. Počela sam plutati van sebe, gledajući kako se vraćam na krevet. Izvila sam leđa i napućila usne. Fiksirala sam se na ideju o tome kako bi mogla izgledati. Blic fotoaparata bio je toliko jak, a ja sam popila toliko vina da su se crne mrlje ispred mojih očiju počele povećavati - napisala je.</p><p>Ona i Leder ogrnuli su se dekom na kauču jer joj je bilo hladno te se sjeća da je trljala stopala kako bi se ugrijala. Fotograf ju je počeo ispitivati o dečkima s kojima je bila, a onda ju je, prema njenim optužbama, napastovao.</p><p>- Većine toga što je uslijedilo sjećam se kroz maglu. Jasan mi je samo taj osjećaj. Ne sjećam se da smo se ljubili, ali se sjećam da su njegovi prsti najednom bili u meni. Čvršće i čvršće, gurajući i gurajući ih kao što nije radio nitko prije, a ni nitko poslije njega. Mogla sam osjetiti svoj oblik i zaista me boljelo. Instinktivno sam zgrabila njegovo zapešće i silom ga izvadila iz sebe. Nisam ništa rekla. On se ustao i u tišini povukao na gornji kat - prisjetila se. </p><p>Prespavala je u njegovu domu i idući dan se vlakom vratila kući. Sve fotke koje su nastale tog dana objavljene su 2016. u knjizi 'Leder / Ratajkowski Collector's Edition'. Emily je tvrdila kako fotograf ni izdavač Imperial Publishing nisu imali pravo koristiti njene fotografije pa je objavu knjige pokušavala spriječiti pravnim putem. </p><p>O svemu se oglasio i glasnogovornik Imperial Publishinga, tvrdeći kako su manekenkine izjave izmišljotina. </p><p>- Duboko su nas potresle najnovije (lažne) tvrdnje gospođe Ratajkowski koje je u želji za publicitetom dala časopisu New York. Naravno da gospodin Leder poriče da njezine tvrdnje da je "napastovana". Groteskno je tužno da je ona toliko osvetoljubiva da rutinski laže novinarima - rekao je.</p><p>Leder je također rekao kako su optužbe lažne, ali i dodao:</p><p>- Svjesni ste o kome pričamo? To je djevojka koja je tada bila gola u časopisu 'Treats!' i koja je gola skakutala u spotu Robina Thickea. Zaista želite da netko vjeruje da je ona bila žrtva?!</p><p>Iako Emily kaže da ona i agent nisu Lederu dali prava pomoću kojih bi se mogao služiti fotkama koje je uslikao, on priča da je ugovorom sve riješeno. Glumica i manekenka ga je već prije htjela tužiti, ali pojašnjava da joj je odvjetnik rekao kako to nema smisla jer bi postupak bio skup i ne bi 'urodio plodom'. </p><p>Lederov predstavnik tvrdi da je Ratajkowski znala da ne može ni na koji način spriječiti da te fotografije ugledaju svijetlo dana pa se sada odlučila ponovno 'osvetiti' i olajavati fotografa. </p>