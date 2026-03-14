Šokantne tvrdnje o Harryju i Meghan u novoj biografiji: 'To je poremećena teorija zavjere'

Princ Harry i Meghan Markle udaljili su se od britanske kraljevske obitelji otkako su se 2020. povukli sa službenih kraljevskih dužnosti i preselili se u Kaliforniju, ali i dalje privlače ogroman interes i u Britaniji i u inozemstvu. U ulomcima iz nove knjige objavljene u listu Times, autor Tom Bower, koji je napisao niz biografija o kraljevskoj obitelji, rekao je da se par počeo svađati s ostalim članovima kraljevske obitelji ubrzo nakon njihova raskošnog vjenčanja 2018. godine.

Par, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, jedva razgovaraju s ostalim članovima kraljevske obitelji, a Harry jedva i viđa svog oca, kralja Charlesa. Bower je napisao da su Harryjev stariji brat William i njegova supruga Kate bili zabrinuti zbog utjecaja koji je Meghan imala na njega, zbog čega su je smatrali prijetnjom.

- Meghan je Harryju isprala mozak - pojadala se prijatelju Camilla, prinčeva pomajka, prema autoru.

Prema ulomcima, Harry je također bio šokiran skandalom oko ujaka Andrewa Mountbatten-Windsora, koji je izgubio sve svoje titule i izbačen iz doma zbog veza s osuđenim američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, u međuvremenu pokojnim, te se boji da će i on doživjeti istu sudbinu kad njegov brat postane kralj.

U neobično snažnoj reakciji, glasnogovornik Harryja i Meghan rekao je da je Bowerova knjiga „odavno prešala granicu kritike i postala fiksacija“.

- Oni koji su zainteresirani za činjenice potražit će ih negdje drugdje; oni koji traže poremećene teorije zavjere i melodramu točno znaju gdje ih mogu pronaći - rekao je glasnogovornik u izjavi.

Buckinghamska palača odbila je komentirati u ime kralja Charlesa i kraljice Camille. Još nema komentara od predstavnika princa Williama i Kate.