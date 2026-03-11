Obavijesti

PRIPREMITE LOVU

Želite se družiti s Meghan Markle? Može, ali evo koliko trebate platiti taj susret

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Želite se družiti s Meghan Markle? Može, ali evo koliko trebate platiti taj susret
12
Foto: Profimedia/ilustracija

Vojvotkinja od Sussexa sudjelovat će na ženskom vikend-izletu u Sydneyu, a cijene VIP ulaznica izazvale su šok među obožavateljicama

Sljedećeg mjeseca princ Harry i njegova supruga, Meghan Markle, putuju u Australiju na intenzivnu turneju. Tijekom boravka u Sydneyu, Meghan će biti počasna gošća na ekskluzivnom „ženskom vikend-izletu“, gdje će održati govor na svečanoj večeri, a sudionice s VIP ulaznicama imat će priliku i fotografirati se s vojvotkinjom, piše Daily Mail.

Cijene ulaznica za trodnevni događaj izazvale su brojne reakcije javnosti. Osnovna ulaznica košta 1.439 funti (1.665 eura) i uključuje smještaj u hotelu uz plažu, pristup gala večeri, satovima joge i meditacije te disko zabavi. Oni koji žele VIP iskustvo i bliži kontakt s Meghan mogu platiti 1.705 funti (1.973 eura) po osobi.

Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, visit Colombia
Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Posebna opcija grupne fotografije uz vojvotkinju dostupna je za dodatnih 266 funti (308 eura) po osobi, a uključuje mjesto za stolom u prva dva reda tijekom gala večere. Organizatori događaja poručuju da je riječ o „vikendu za žene kakav još niste doživjele – prilici za ponovno povezivanje, opuštanje i nezaboravno iskustvo uz ocean“.

Podsjetimo, Meghan je posljednji put u Australiji boravila 2018. godine, kada su ona i Harry proveli 16 dana putujući po Australiji, Fidžiju, Tongi i Novom Zelandu na prvoj kraljevskoj turneji kao bračni par. U knjizi „Dvorani: Skrivena moć iza krune“, bivši kraljevski dopisnik Valentine Low tvrdi da je vojvotkinja „uživala u pozornosti“, ali da nije u potpunosti shvaćala svrhu kraljevskih šetnji i susreta s građanima. Prema navodima iz knjige, Meghan je navodno izjavila: „Ne mogu vjerovati da za ovo nisam plaćena.“

Prince Harry set to celebrate 41st birthday on September 15 **FILE PHOTOS**
Foto: MISC

Meghan neće biti jedina koja će sudjelovati u skupim događanjima tijekom turneje – princ Harry će održati govor na summitu InterEdge u Melbourneu, opisanom kao događaj za profesionalni razvoj vođa i pokretača promjena. Ulaznice za summit o mentalnom zdravlju imaju početnu cijenu od 1.054 funte (1.219 eura), a prihod ide organizaciji Lifeline.

NOVI POČETAK Meghan prekinula suradnju s Netflixom: 'Sputavali su je...'
Meghan prekinula suradnju s Netflixom: 'Sputavali su je...'

