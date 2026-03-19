NOVI DETALJI

Šokantni obrat u Coldplay 'kiss cam' skandalu: Kristin Cabot sada optužuje moćnog direktora

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Nakon viralnog trenutka s koncerta Coldplaya koji je obišao svijet, bivša direktorica ljudskih resursa mijenja priču i tvrdi kako joj je Byron lagao

Kristin Cabot, bivša direktorica ljudskih resursa tvrtke Astronomer, ponovno je uzburkala javnost novim izjavama o skandalu s “kiss camom” s koncerta Coldplaya, ovaj put prebacujući dio krivnje na svog bivšeg šefa.

Cabot (53) u razgovoru za podcast Oprah Winfrey izjavila je kako je vjerovala da je izvršni direktor Astronomera Andy Byron (51) u procesu rastave kada su zajedno viđeni u intimnom trenutku na koncertu, što je kasnije izazvalo viralni skandal o prevari.

“Nije bio osoba kakvom se predstavljao, barem ne prema meni. A laganje je za mene apsolutno neprihvatljivo,” rekla je Cabot. “Tu je došlo do velikog podbačaja u iskrenosti i integritetu.”

Podsjetimo, Cabot je u to vrijeme i sama bila u braku, ali u postupku razvoda, kada je par snimljen kako pokušava izbjeći kameru tijekom koncerta u srpnju. Sada tvrdi da je vjerovala kako je Byron u sličnoj situaciji, implicirajući da ju je doveo u zabludu o svom odnosu sa suprugom.

Dodala je kako je komunikaciju s njim prekinula još prošle jeseni.

Na dodatna pitanja Oprah o konkretnim lažima, Cabot je ipak ostala suzdržana:

“Želim biti jako oprezna, jer je svijet već govorio umjesto mene. Ne želim to učiniti nekome drugome i njegovoj obitelji.”

Ovo je prvi put da Cabot izravno optužuje Byrona za neiskrenost, budući da u ranijem intervjuu za New York Times u prosincu nije spominjala nikakve laži.

U istom razgovoru osvrnula se i na ulogu društvenih mreža, tvrdeći da platforme poput TikToka profitiraju na viralnim skandalima poput njezina, koji je prikupio više od milijardu pregleda.

“Što više boli netko poput mene osjeća, to će oni više novca zaraditi. To potiče cijeli sustav i hrani ga. Mislim da tu postoji odgovornost koju treba ozbiljno razmotriti.”

Andy Byron se još uvijek nije javno očitovao o incidentu s “kiss camom”. Ipak, nakon koncerta viđen je u javnosti sa svojom suprugom, i to s vjenčanim prstenom na ruci.

