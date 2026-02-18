Skandal s koncerta Coldplaya: Najpoznatija preljubnica Kristin sad je pokazala tijelo u bikiniju

Snimka s koncerta Coldplaya u Bostonu, u srpnju je obilazila svijet. Naime, menadžerica Kristin Cabot (53) i njen oženjeni šef, tadašnjeg CEO Astronomera Andy Byron uhvaćeni su na velikom ekranu tijekom koncerta, kako se grle i plešu u VIP loži.

Kada su shvatili da svi gledaju u njih, panično su se razdvojili i pokušali sakriti, no snimka je postala viralni hit. Da bi stvar bila još gora, frontmen benda Chris Martin je komentirao kako njih dvoje imaju aferu ili su pak jako sramežljivi.

Kristin Cabot je sada uhvaćena kako se opušta na plaži u Miamiju. Pokazala je odličnu figuru u svijetloplavom bikiniju, a izgledala je sretno i nasmijano dok je uživala na obali.

Foto: CAMA, PINE, VAEM

U prosincu je progovorila o navodnoj aferi.

- Jednostavno sam donijela lošu odluku. Popila sam nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga izgubila karijeru. Platila sam cijenu - rekla je tada.

Foto: CAMA, PINE, VAEM

Osim toga, u intervjuu za New York Times je priznala da je gajila simpatije prema šefu Byronu, ali tvrdi kako se do te večeri nisu poljubili. Bila je uzbuđena što će ga upoznati sa svojim prijateljima, a tvrdi kako su upravo na tom koncertu prvi i posljednji put prešli granicu.

Foto: TikTok

Dodala je i kako nije očekivala da će cijeli slučaj prerasti u skandal takvih razmjera. Nakon što je snimka postala viralna, Cabot je bila maltretirana, a tjednima je primala i po 500 do 600 poziva dnevno. Paparazzi su kampirali ispred njezine kuće, a nepoznati automobili neprestano su kružili njezinom ulicom.

Prijetnje su bile toliko ozbiljne da je policija pojačala nadzor oko njezine kuće, a postavljene su i sigurnosne kamere.