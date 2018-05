Šokirao i nasmijao: Biskup Curry bio je zvijezda vjenčanja

Kontroverzni američki biskup izazvao je čuđenje mnogih na vjenčanju princa Harryja (33) i Meghan Markle (36).

Michael Bruce Curry održao je dio propovijedi u kapelici Sv, Juraja u Windsoru, a u istoj se dotaknu ropstva, Starog Zavjeta i Dr. Martina Luthera Kinga.

Strastveni propovjednik nasmijao je mnoge, a sa smijehu su se borili i sami mladenci. Isto tako, princ William (35) izgledao je kao da će 'puknuti' od smijeha kad je Curry rekao da nam je 'vatra omogućila da šaljemo poruke i tvitamo'.

- Moramo otkriti moć ljubavi, a kada nam to pođe za rukom, od ovog starog svijeta, napravit ćemo novi - citirao je dr. Kinga.

Meghan, koja je svog dragog držala za ruku, sa smiješkom je slušala kada je Curry pričao 'o dvoje mladih ljudi koji su se zaljubili'.

