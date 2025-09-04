Obavijesti

NA ZAGREBAČKOJ SCENI AMADEO

Šomi iz Neki to vole vruće prvo ima izložbu, a onda i koncert

Piše Davor Lugarić,
Šomi iz Neki to vole vruće prvo ima izložbu, a onda i koncert
Foto: Privatni album/

Pjevač se strastveno i uspješno bavi slikarstvom, a put u taj svijet otvorilo mu je prijateljstvo s Vatroslav Kulišom. Bend će koncert na Sceni Amadeo imati u srijedu 10. rujna u zagrebačkom Prirodoslovnom muzeju

Patide II naziv je izložbe koja se danas otvara na Sceni Amadeo u Hrvatskom prirodoslovno muzeju. Autor je Silvestar Dragoje Šomi iz benda Neki to vole vruće. Inače, 'patide' je izmišljena riječ, iz pjevačeva djetinjstva, a označavala je 'malu rupu u zemlji u koju smo stavljali komadiće razbijenog stakla raznih boja, šarene papiriće, komadiće izgubljenih lančića i ogrlica koje bismo našli u dvorištu'.

ZADRŽALI PITKI POP-ROCK ZVUK Đimi i Šomi u najnovijoj pjesmi pitaju se: Gdje si 'Kad nisi tu'?
Đimi i Šomi u najnovijoj pjesmi pitaju se: Gdje si 'Kad nisi tu'?

Otkrivanje nekome drugome te rupice ovisilo je o prijateljstvu. A iz prijateljstva se rodila i Šomijeva ljubav prema slikarstvu. Osamdesetih godina sin Vatroslava Kuliša želio je upoznati Đimija i Šomija. Upoznali su se, a 'ostalo je povijest'.

- Za njegova sina Šimuna darovao sam jednu ploču i rodilo se prijateljstvo, odmah smo kliknuli. Često smo se poslije družili u Vatovu atelijeru, a omogućio mi je i da upoznam velikane Murtića, Vrkljana... Kasnih devedesetih, točnije 1998., konačno sam u tadašnjem Likumu u Dežmanovu prolazu, okupan znojem zbog vrućine i neke neobjašnjive treme, kupio malo platno, nekoliko kistova i nekoliko uljenih boja. Nešto neobjašnjivo iznutra me guralo, kao leptirići kad se zaljubiš. Drhturio sam hodajući Ilicom - ispričao je za Večernji list Šomi.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

I tako je, osim bubnjarskih palica, klavira i gitare, u rukama počeo sve češće držati kist. Kaže da je pod utjecajem američkog apstraktnog ekspresionizma, istraživao je svjetske galerije, a kaže kako su mu uzori Willem de Kooning, nizozemski umjetnik, i Jackson Pollock, veliki američki slikar.

Šomi će se prvi put zagrebačkoj publici predstaviti svojim radovima u tehnici ulja na platnu i gvaša.

- U njegovim se slikama vidi ta dječja, naivna žeđ za svjetlom. Koloristički intenzivne apstrakcije kao da, poput tih davnih instalacija, grabe sve svjetlo koje pada na njih i emitiraju ga izravno i bezobrazno. Ako su ponekad i malo sirove, to je zato što su pune radosti i bijesa kojima se Šomi odlučio suočiti sa životom... - piše u predgovoru katalogu izložbe povjesničar umjetnosti Feđa Gavrilović.

Foto: Privatni album/

I neće to biti završena priča za Šomija i Scenu Amadeo ove sezone. Sljedećeg tjedna, točnije u srijedu, 10. rujna, unplugged nastup imat će Neki to vole vruće. Prilika je to da njihove hitove poput “Jeans generacija”, “Kakva noć”, “Teška vremena”, “California” i druge čujete u nekom novom ruhu. 

