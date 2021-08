Svi ga znaju kao bubnjara u bendu Neki to vole vruće, a oni stariji sjećaju ga se i kao člana benda Entropija, u kojem su 80-ih svirali i Davor Slamnig, Krešimir Klemenčić te Davor Černigoj, a povremeno je pjevala i glumica Mira Furlan. Kasnije i iz benda Clan, koji je pratio legendarnu Josipu Lisac.

- Baš zato što me svi znaju kao glazbenika i bubnjara, nisam htio nikom pričati da mi je slikarstvo velika strast. Znali su to samo moji bliski prijatelji i oni su me počeli nagovarati da počnem izlagati jer su im se slike svidjele - govori Šomi.

A u slikarstvo se zaljubio družeći se s našim akademskim slikarom Vatroslavom Kulišem.

- Od njega sam puno naučio o slikarstvu, imao sam priliku gledati ga dok slika, i ući u atelje velikana Ede Murtića. Svaki put sam bio silno opijen bojama, platnima i sve me vuklo da se u tome okušam - kaže nam Šomi, koji se sjeća da je prvo platno i pribor kupio prije 23 godine, kad mu je supruga bila u drugome mjesecu trudnoće.

- Počeo sam isprobavati razne tehnike, ulje, akril, čak sam neko vrijeme bio oduševljen impresionizmom, ali su me sve više opčinjali američki apstraktni ekspresionisti. Upisao sam i on-line školu koju organizira njujorška MOMA, pa sam puno naučio i o povijesti umjetnosti te raznim slikarskim tehnikama - govori nam Silvestar Dragoje.

Iako je u posljednjih pet godina nastalo 20-ak slika, još se nije usudio pokazati ih javno. A onda ga je ohrabrio jedan slučajni susret.

- Još davnih 80-ih, u vrijeme kultnih ‘novovalnih’ birtija Kavkaza, Zvečke i Blata, upoznao sam Mladena Lučića Luca, tad studenta povijesti umjetnosti. On nam je tad čak i pomagao oko nastupa po Sloveniji, a onda se nismo vidjeli barem posljednjih 20 godina - kaže Šomi.

Luc je u međuvremenu postao cijenjeni kustos koji je organizirao na stotine izložbi suvremene umjetnosti.

Kad smo se sreli, rekao sam mu da sam počeo slikati i da bih volio da on pogleda slike. Luc je, u svojem stilu, bez puno okolišanja rekao: ”Čuj, odmah ću ti reći ak’ mi se ne sviđaju. Ali nemoj se obeshrabriti ak’ te shračkam”, prisjeća se Šomi i kaže da je baš htio iskreno mišljenje.

- Nasreću, istina je bila predivna. Lucu su se radovi jako svidjeli i rekao je da će mi rado napisati recenziju za izložbu - kaže Šomi. To se i dogodilo.

Izložba se zove “Patide”, a kako je objasnio Luc - to je izmišljena riječ iz Šomijeva djetinjstva za male rupe u vrtu koje bi kao klinci iskopali i u njih sakrili neke njima važne predmete - šarena stakalca, papiriće, pronađene privjeske...