Sophie Grégoire komentirala vezu svog bivšeg supruga Justina Trudeaua s Katy Perry

Sophie Grégoire, bivša supruga Justina Trudeaua, otvoreno je progovorila o razvodu, dok on i Katy Perry javno pokazuju svoju vezu. Tijekom gostovanja u podcastu Arlene Is Alone, Grégoire je komentirala novu romansu svog bivšeg supruga s Katy Perry. Trudeau i Perry prvi su put javno viđeni zajedno 25. listopada u Parizu, povodom rođendana pop zvijezde.

U gostovanju 12. studenoga, 50-godišnja Grégoire rekla je da je 'normalno' biti pogođen kad bivši partner izlazi s nekim novim, piše People.

Voditeljica je upitala kako se nosi s medijskom pompom oko njihove veze.

"Mi smo ljudi i stvari nas pogađaju. Normalno. Kako reagiraš na stvari je tvoja odluka. Ja biram pokušati slušati glazbu, a ne buku. Vrlo sam svjesna da mnoge javne stvari mogu biti okidači. Pa, mi smo ljudi. Ono što ja radim s tim je moja odluka. Žena koja želim postati kroz ovo, to je moja odluka.Znači li to da nemam emocije? Da ne plačem, ne vrištim, ne smijem se? Ne. Pogotovo jer imam jako osjetljivo srce. Ali poslije toga je moja odluka – između emocije i reakcije", objasnila je.

Grégoire, koja se 2023. godine razvela od Trudeaua nakon 18 godina braka, rekla je da si mora dopustiti osjećaje u vezi s novom vezom bivšeg supruga.

"Dopustit ću si biti razočarana nekim, biti ljuta, tužna. I znam koliko je važno, kao zagovornici mentalnog zdravlja, osjećati te emocije", rekla je voditeljici.

Ona i Trudeau ima zajedno troje djece: Xaviera (18), Elle-Grace (16) i Hadriena (11).

"Imamo odvojene živote, ali imamo jedan obiteljski život. To je zajednička, svjesna odluka da je naša obitelj naše najveće bogatstvo i da ćemo je zajedno hraniti, bez obzira na to idemo li različitim životnim putem", istaknula je.

