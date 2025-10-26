Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi

Poznata pop-pjevačica Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau službeno su potvrdili svoju romantičnu vezu, iako medijska spekulacija traje već nekoliko mjeseci.

Par je skupa viđen na spoju u Parizu u Francuskoj, gdje su proslavili Katyn 41. rođendan.

Za svoj prvi službeni izlazak, Katy i Justin pogledali su kabaretsku predstavu u Crazy Horse Paris, gdje su ih paparazzi nestrpljivo čekali ispred ulaza. Nakon predstave, par je izašao iz kazališta držeći se za ruke. Zatim su prošetali do vozila koje ih je čekalo, javlja TMZ.

Foto: Profimedia.hr

Par je prvi put povezan u javnosti u srpnju 2025. kada su viđeni na večeri u Montrealu. U to vrijeme Katy je tek prekinula dugogodišnju vezu s Orlando Bloomom, a Trudeau se prije nekoliko godina razveo od supruge Sophie Grégoire-Trudeau.