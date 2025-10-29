Justin Trudeau lud je za Katy Perry! Izvor tvrdi: 'Misli da je ona savršena, odlično se slažu'

Bivši kanadski premijer Justin Trudeau potpuno je izgubio glavu za pop-zvijezdom Katy Perry.

- Lud je za njom i misli da je ona savršena žena - rekao je izvor blizak paru za Page Six.

- Slažu se oko svega: od politike i djece do francuske kuhinje - dodao je.

Perry i Trudeau su se prvi put zajedno u javnosti pojavili ovog tjedna, i to u poznatom pariškom kabareu Crazy Horse, gdje su slavili Perryin 41. rođendan.

- Između njih dvoje postoji posebna iskra - rekao je izvor.

Političar i pjevačica hita Dark Horse prvi su put pokrenuli glasine o romansi u srpnju, kada su viđeni na večeri u otmjenom restoranu Le Violon u Montrealu.

Nekoliko dana kasnije, Trudeau je snimljen u publici na Perryjinu koncertu u sklopu turneje Lifetimes u dvorani Bell Centre u Montrealu.

Pjevačica i bivši premijer fotografirani su kako se grle na njezinoj jahti uz obalu Santa Barbare u Kaliforniji.

Podsjetimo, Trudeau je u siječnju podnio ostavku na dužnost premijera Kanade, nakon gotovo deset godina na čelu vlade. Od svoje supruge, Sophie Grégoire Trudeau, razdvojio se 2023. godine, nakon 18 godina braka.

- Ponovno proživljava mladost. Sada je slobodan, bez političkih obaveza i bez braka - rekao je ranije jedan izvor blizak društvenim krugovima.

- Nitko tko ga poznaje nije iznenađen što Justin hoda s nekom slavnom osobom. To podsjeća na njegova oca, ima to u genima - naglasio je izvor, misleći na bivšeg premijer Pierre Trudeau, koji je preminuo 2000. godine, a koji je također izlazio s brojnim slavnim ženama, među kojima su bile Barbra Streisand i Kim Cattrall.