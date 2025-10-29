Obavijesti

Show

Komentari 0
LJUBAV CVJETA

Justin Trudeau lud je za Katy Perry! Izvor tvrdi: 'Misli da je ona savršena, odlično se slažu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Justin Trudeau lud je za Katy Perry! Izvor tvrdi: 'Misli da je ona savršena, odlično se slažu'
Foto: NACA

Poznata pop-pjevačica Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau prije nekoliko su dana službeno potvrdili svoju vezu, a izvor blizak paru rekao je kako je on 'lud za njom i misli da je ona savršena'

Bivši kanadski premijer Justin Trudeau potpuno je izgubio glavu za pop-zvijezdom Katy Perry.

- Lud je za njom i misli da je ona savršena žena - rekao je izvor blizak paru za Page Six.

 - Slažu se oko svega: od politike i djece do francuske kuhinje - dodao je.

Perry i Trudeau su se prvi put zajedno u javnosti pojavili ovog tjedna, i to u poznatom pariškom kabareu Crazy Horse, gdje su slavili Perryin 41. rođendan.

- Između njih dvoje postoji posebna iskra - rekao je izvor.

VIŠE SE NE SKRIVAJU Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi
Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi

Političar i pjevačica hita Dark Horse prvi su put pokrenuli glasine o romansi u srpnju, kada su viđeni na večeri u otmjenom restoranu Le Violon u Montrealu.

Nekoliko dana kasnije, Trudeau je snimljen u publici na Perryjinu koncertu u sklopu turneje Lifetimes u dvorani Bell Centre u Montrealu.

Pjevačica i bivši premijer fotografirani su kako se grle na njezinoj jahti uz obalu Santa Barbare u Kaliforniji.

Romansa između redaka Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima
Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima

Podsjetimo, Trudeau je u siječnju podnio ostavku na dužnost premijera Kanade, nakon gotovo deset godina na čelu vlade. Od svoje supruge, Sophie Grégoire Trudeau, razdvojio se 2023. godine, nakon 18 godina braka.

- Ponovno proživljava mladost. Sada je slobodan, bez političkih obaveza i bez braka - rekao je ranije jedan izvor blizak društvenim krugovima.

- Nitko tko ga poznaje nije iznenađen što Justin hoda s nekom slavnom osobom. To podsjeća na njegova oca, ima to u genima - naglasio je izvor, misleći na bivšeg premijer Pierre Trudeau, koji je preminuo 2000. godine, a koji je također izlazio s brojnim slavnim ženama, među kojima su bile Barbra Streisand i Kim Cattrall.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne
LJUBAV NE BROJI GODINE

Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, koja je prije godinu dana otkrila da se udala za 26 godina mlađeg Nigerijca Maka Noblea
FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'
DOBRO SE NASMIJALA SAMA SEBI

FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'

Dok je Nives Celzijus bezbrižno šetala trgovinom tražeći ono što treba kupiti, nije ni slutila da su joj na guzi pukle traperice. Ipak, sve je ostalo zabilježeno na videu koji je Nives kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.
Poznato je tko je ušao u TOP 8 Miss Hrvatske! Evo tko je sve bliže odlasku na Miss Svijeta
FINALE VEČERAS

Poznato je tko je ušao u TOP 8 Miss Hrvatske! Evo tko je sve bliže odlasku na Miss Svijeta

Večerašnje finale odlučit će i tko su preostale četiri missice koje ulaze u Top 8. Naime kako su dvije djevojke osvojile dvije pojedinačne kategorije, sistemom natjecanja prema pravilniku stručni ocjenjivački žiri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025