Sophie Turner: 'Zbog mene je slavni par prekinuo vezu!' Na mrežama tvrde: Evo tko su oni!

Sophie Turner je ovog tjedna otkrila da je 2014. godine slučajno prekinula vezu neimenovanog slavnog para, ali 'internetski detektivi' misle da su otkrili koga je zvijezda filma 'Igre prijestolja' razdvojila, piše Page Six.

- Priča se da su to Emma Roberts i Evan Peters, to je jasno - komentirala je jedna osoba na Redditu o priči koju je Turner podijelila u emisiji 'Late Night With Seth Meyers' u četvrtak.

Drugi korisnik Reddita složio se: 'Zvuči dovoljno ludo za Emmu.'

Foto: IMDB/screenshot

Turner (29) se prisjetila toga u Meyersovoj večernjoj talk show emisiji jer su ona i komičar komentirali da su se sreli na San Diego Comic-Conu. Meyers je rekao da je tada rano otišao, ali da je Turner ostala na afterpartyju.

Sophie je rekla da ju je, dok je bila na zabavi, njezina najbolja prijateljica, koja ju je pratila na zabavu, zamolila da mahne glumcu kojeg je njezina prijateljica 'obožavala' - i to je i učinila.

- A onda kasnije vidim jednu djevojku kako me gleda, a ona je poznata glumica, i pomislila sam: 'Oh, moram joj reći koliko mi znači'' - podijelila je Turner.

- Pa sam otplesala do nje, a ona je rekla: 'Možeš li prestati flertati s mojim zaručnikom?' - rekla je Turner i dodala kako je glumica mislila na mladića kojem je Sophie upravo mahnula. Turner je rekla da je par 'te noći raskinuo zaruke'.

Foto: X

Roberts (34) i Peters (38) započeli su vezu 2012. godine, no ta je veza, navode strani mediji, bila vrlo toksična. U prilog tome govori i činjenica da je Emmu u srpnju 2013. uhitila policija zbog obiteljskog nasilja, a Evana pronašla krvavog nosa. Međutim, par mjeseci kasnije su se zaručili, u prosincu iste godine, što bi značilo da bi Peters bio Robertsin zaručnik, kako je Turner tvrdila, u vrijeme zabave 2014.

Par je snimljen zajedno na zabavi 20th Century Foxa nakon Comic-Cona u San Diegu 2014. godine, a Roberts je također fotografirana u suzama nakon tog događaja.

Na fotografijama koje je Daily Mail tada dobio, zvijezda serije 'We're the Millers' viđena je kako je tješe prijatelji u vrlo ranim jutarnjim satima.

No, šuškanja o prekidu slavnog para počela su tek 2015. godine, a godinu dana kasnije ponovno su bili zajedno. Ipak, nekoliko godina kasnije, 2019. su konačno prekinuli.