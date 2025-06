Šoping centar kraj Hipodroma objavio: Na dan Thompsonovog koncerta parking se plaća 80 €

Još je mjesec dana ostalo do velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na kojem se očekuje oko pola milijuna ljudi. Thompsonov tim već je ranije najavio kako su zakupili i Bundek koji će služiti kao fan zona te parking na Velesajmu.

Zagreb: Radovi na Hipodromu za koncert Marka Perkovića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Parking bi mogao predstavljati veliki problem budući da će značajan broj ljudi dolaziti iz drugih gradova pa i zemalja, a sve te autombile treba negdje i smjestiti.

Nedaleko Hipodroma nalazi se šoping centar Avenue Mall koji je svoje kupce danas obavijestio kako će u njihovoj podzemnoj garaži taj dan vrijediti posebne cijene i uvjeti parkinga.

- Obavještavamo posjetitelje da će 5. srpnja na snazi biti privremena izmjena cijene parkinga. Na taj dan u prodaji će biti isključivo dnevne parkirne karte u iznosu od 80 EUR/dan, bez mogućnosti prvih tri sata besplatnog parkiranja. Karte će se kupovati na ulazu u garažu te je moguće jedino kartično plaćanje - stoji u priopćenju centra.

Reakcije na ovakav potez šoping centra bile su podijeljene.

''Pa ok, to je u redu. Tko voli nek izvoli. To nije javna garaža'', ''Užas'', ''Ovo je sramotno'', ''I vi pokušavate zaraditi na koncertu'', ''S obzirom na to koji će kaos biti pokušavaju se organizirati da bude što manji. A i s ovom cijenom se kroz garažu neće moći proći ni pješke'' - nizali su se komentari.

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Što vi kažete? Je li ovakav potez centra opravdan i je li 80 eura previše za cijeli dan parkiranja u garaži?