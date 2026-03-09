Soraya i Monika dobile misteriozne ružičaste ruže

Soraya i Monika su na svojim spojevima od Gospode Savršenih dobili misteriozne ružičaste ruže. Bile su vidno zbunjene ovom situacijom. "Prošli su me trnci doslovno. Sad sam pod stresom", priznala je Monika, dok joj je srce ubrzano lupalo.

Petar ju je pokušao umiriti, govoreći joj da se ne treba bojati i da ruža ima posebno značenje koje će uskoro saznati. "Mislim da zaslužuješ ovu ružu", rekao je, ostavljajući i Moniku i gledatelje u neizvjesnosti. Prihvaćanjem ruže, Monika i Soraya su potvrdile da su spremne za idući korak, ma što on značio.

Foto: RTL

Nakon što su Soraja i Monika na spojevima dobile ruže ružičaste boje, među djevojkama je zavladala prava panika. Neizvjesnost je potaknula brojne teorije, a najglasnija je ona da posebna boja ruže znači konačni odabir tima. "Ja mislim da je to da su one sad sigurno kod njih u timu i to je to", zaključile su neke djevojke, sugerirajući da su Karlo i Petar time možda već "rezervirali" svoje favoritkinje.

Maja i Anđela vratile su se s grupnog spoja s Karlom, a tenzije su odmah izašle na površinu. U središtu drame ponovno su se našle Maja i Anđela, čiji je odnos već neko vrijeme na klimavim nogama. Nakon što je Anđela prokomentirala kako je Karlo gledao Sorayu dok je igrao squash s Majom, Maja je burno reagirala. "To nije tako. Soraya je danas ostala na dejtu i normalno je da ona danas otišla, ja sam se neki dan vratila s dejta. Sada je njezin red. Neukusni komentari da je bio sa mnom i da je gledao nekog drugog su jako nepristojni. To se nije dogodilo", poručila joj je Maja.

Foto: RTL

Sukob je potaknuo i raspravu o granicama primjerenog ponašanja. "Tvoje seljačke šale ostavi za sebe i za svoje selo. Anđela je došla ovdje da pravi jednu veliku žrtvu od sebe. Ti od mene bježiš kako te ja ne bih zasjenila", odbrusila je Maja Anđeli.

"Mislim da svakoj ženi koja ima dostojanstvo ne priliči da se ona svađa i koristi Majin jezik", kazala je Anđela kasnije. "Maja je pukla kao kokica, a Anđela bi se trebala malo smiriti jer bi moglo biti baš gadno", zaključila je Žaklina.