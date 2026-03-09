Obavijesti

IZDANO PRIJATELJSTVO

Ruže posebnog značenja i veliko suparništvo u Savršenom: 'Što sad to znači? Pod stresom sam'

Ruže posebnog značenja i veliko suparništvo u Savršenom: 'Što sad to znači? Pod stresom sam'
Foto: rtl

Zabavne aktivnosti koje su Savršeni pripremili za svoje dame zaintrigirat će ih i oduševiti, no Karlov grupni spoj ipak je ostao u sjeni suparništva dviju djevojaka

Nakon ceremonije ruža i Tenina ispadanja u kući vlada pomalo sjetna atmosfera. Njezine prijateljice ne kriju tugu, no svjesne su da show mora ići dalje. Podjele među djevojkama sve su vidljivije. Iako više nema timova, sitna se šaputanja o tome tko je odabrao Petra, a tko Karla mogu se čuti na svakom koraku.

U vilu stižu nova pisma koja će pomalo zbuniti neke djevojke. Karlo priprema grupni dejt s tri kandidatkinje, no Petar će sve iznenaditi jer je dan odlučio provesti samo s jednom! Ima li već svoju favoritkinju ili se tu krije nešto drugo?

Foto: rtl

Zabavne aktivnosti koje su Savršeni pripremili za svoje dame zaintrigirat će ih i oduševiti, no Karlov grupni spoj ipak je ostao u sjeni suparništva dviju djevojaka koje otrovne iskrice ni najmanje nisu krile.

„Možda ćeš ti izaći iduća“, podbost će jedna dama drugu, koja joj neće ostati dužna, „Nećeš još vidjeti moja leđa, iako su lijepa dok odlazim, neće ti se ovaj put posrećiti. Sve nas izbjegavaš po kući, a žališ se kako te nitko ne prihvaća.“

U isto vrijeme u vili Nuša i Anastasia vodit će iskren razgovor. Jedna od njih sumnja da su se odlučile boriti za istog muškarca i nije sigurna kako će se zbog toga njihov odnos dalje razvijati jer budi se i ljubomora. Past će i neka priznanja: „Osjećala sam se izdano!“

Foto: rtl

Petar i njegova odabranica uživat će u međusobnom društvu, priznavši kako im je nedostajalo zajedničko vrijeme: 'Sigurnija sam nego ikad!'

Karlo, pak, nakon grupnog dejta s jednom sretnicom nastavlja dan, a odabir će pasti na djevojku koju dosad nije imao prilike bolje upoznati, no koja je javno priznala da je oko bacila na njega. Neće trebati dugo da shvate koliko su slični i koliko jedno drugo nasmijavaju.

Kraj večeri za neke će djevojke donijeti i posebnu ružu koja će biti posve nove boje.

„Što je ovo? Što ova ruža znači? Jako sam sad pod stresom!“ zanimat će iznenađene djevojke.

Foto: rtl

O čemu je riječ i jesu li u prednosti nad ostalima, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već sada dostupna na platformi Voyo.

