Spajsice su našle zamjenu za Victoriju: Katy, dođi s nama!

Nakon što je Victoria Beckham (44) odbila opet nastupati sa Spice Girls, vrijedne djevojke iz grupe počele su joj tražiti zamjenu.

- Idemo na turneju. To je sad 100 posto sigurno. Voljeli bismo imati i neke goste koji bi s nama nastupali. Za mene bi Katy Perry bila super opcija, ako bi pristala - rekla je Mel B (43) u intervjuu za britanske medije.

Podsjetimo, početkom godine počelo se šuškati da bi se Spajsice ponovo mogle okupiti. Mel B u to je vrijeme navodno doletjela iz Los Angelesa u London gdje bi se trebala 'tajno' sastati s Victorijom Beckham, Emmom Bunton (42), Mel C (44) i Geri Horner (45). Probleme im je tada radila Victoria koja je fokusirana an druge projekte.

- Ovo je okupljanje za koji nitko nije mislilo da će se dogoditi. Ipak, nakon dugog vremena Victoria je odlučila da je vrijeme za nove projekte - rekao je drugi izvor za The Sun.

Povratak' benda vrijedan 10 milijuna funti po članici trebao bi, između ostalog, uključivati kompilacijski album najvećih hitova te angažmane u talent showu.