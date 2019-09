Spasilac iz Baywatcha ima novi album, obradio pjesme iz 80-ih

Holivudski glumac i pjevač David Hasselhoff (66) prije nekoliko mjeseci izjavio je kako priprema album na kojem će se naći i heavy metal glazba. Brojni pratitelji napokon su dočekali sretnu vijest. Naime, najpoznatiji spasilac na društvenim mrežama objavio je kako je dovršen album s punk coverima pod nazivom 'Open Your Eyes'.

Hasselhoff je otkrio kako pjesme na novom albumu imaju političku poruku. 'Svijetlo dana' ugledat će 27.9, točno na tridesetu godišnjicu pada Berlinskog zida.

Na novom albumu naći će se obrade poznatih bendova 80-ih. Obradit će Echo & The Bunnymen i njihovu pjesmu 'Lips Like Sugar' te bend The Jesus and Mary Chain i pjesmu 'Head On'.

Legendarni glumac prije pet godina nastupao je nakon Iron Maidena na Nova Rock festivalu.

- Oni su mi uz Metallicu najdraži bend - kaže glumac.

Hasselhoff se krajem 80-ih proslavio ulogom Mitcha Buchannona, zapovjednika spasilačke službe u Los Angelesu. S njim je po plaži 'trčkarala' i, između ostalih, Pamela Anderson (51).

