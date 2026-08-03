Spektakl iznad Koševa! Od 500 dronova stvorili su lik Halida Bešlića na nastupu Dine Merlina

Dino Merlin je u subotu navečer oduševio sve na stadionu Koševo - publika je uglas pjevača s njim njegove najveće hitove, a tijekom nastupa nizali su se emotivni trenuci, impresivna produkcija i vizualni efekti koji su dodatno naglasili atmosferu večeri. Bio je to spektakl za pamćenje, na prvom od njegova tri rasprodana koncerta pred desecima tisuća obožavatelja.

Sarajevski glazbenik je na pozornicu stigao uz gromoglasan pljesak, a tijekom večeri izvodio je svoje najveće hitove. Pjevao je "Da šutiš", "Kad si rekla da me voliš", "Sve je laž", "Sredinom", "Bosnom behar probeharao", "Kad zamirišu jorgovani", "Godinama", "Deset mlađa", "Krive karte" i "Jedan dan". Publika je gotovo svaku pjesmu pjevala s njim od prvog do posljednjeg stiha, a emotivnih trenutaka bilo je napretek.

Ipak, jedan se trenutak posebno izdvojio i izazvao jake emocije kod mnogih. Dino Merlin je tijekom nastupa odao počast svom dugogodišnjem prijatelju Halidu Bešliću. Dok je izvodio njihov duet "Godino vrela", iznad stadiona se odvijao spektakularan show dronova. Oni su na noćnom su nebu oblikovali Halidov lik, a publika je prizor ispratila gromoglasnim pljeskom. Nekima je ovo izmamilo i suze na oči, a gotovo svi uzeli su mobitele u ruke i snimili viđeno. Mnoge snimke tog trenutka su preplavile društvene mreže.

Za ovakve izvedbe nisu dovoljni samo dronovi i unaprijed osmišljen program. Baš svaka sekunda leta mora biti pažljivo isplanirana, od koreografije i animacija do sigurnosnih protokola, vremenskih uvjeta i precizne sinkronizacije s glazbom i ostatkom koncertne produkcije. Zbog toga pripreme za ovakav pothvat traju, a angažiraju se stručnjaci.

Sarajevo: Dronovi na nebu iznad Koševa formirali lik Halida Bešlića | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iza jednog od najupečatljivijih trenutaka večeri stoji Skyvertise Europe, koji su krajem lipnja izveli svjetlosni spektakl u znak podrške nogometnoj reprezentaciji BiH. U razgovoru za 24sata iz tvrtke su otkrili kako je nastajala ideja da upravo Halidov lik postane središnji motiv drone showa, koliko je trajala priprema cijelog projekta te koliko je ljudi sudjelovalo u njegovoj realizaciji.

- Ideja je bila Dinina. On je odlučio da odamo počast Halidu na taj način i nas 13 radilo je na tom projektu - rekli su nam.

Objašnjavaju i koliko je dronova sudjelovalo u izvedbi, koliko je trajao let te koji su bili najveći tehnički izazovi tijekom pripreme i same izvedbe pred desecima tisuća gledatelja.

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Sveukupno smo imali 530 dronova, ali njih 30 su bili na tlu kao rezerva, to se tako mora raditi... Lokacija je bila zaista odlična, bili smo udaljeni od ljudi i nismo imali nikakvih smetnji pa samim time nismo imali ni tehničkih izazova. Let dronova trajao je deset minuta - pričaju.

Osvrnuli su se i na suradnju s Dinom Merlinom i njegovim timom te otkrivaju koliko je pjevač bio uključen u osmišljavanje pojedinih scena i koliko je zahtjevno bilo uskladiti cijeli nastup s ostatkom koncertne produkcije.

- Dino je bio u pozitivnom smislu zabrinut, htio je da to ispadne što bolje, nije htio da Halid izgleda kao neka karikatura. Htio je da taj profil Halida bude dostojanstven, to mu je bilo izrazito bitno jer ga je jako volio - istaknuli su.

Sarajevo: Dino Merlin održao drugi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na kraju komentiraju i reakciju publike.

- Laska nam što je taj dron show dobio toliku pažnju i što imamo Dinu Merlina kao klijenta. Znali smo da će biti reakcija i da će se ljudi iznenaditi, ali nismo mislili da će toliko ljudi pričati baš o tome i da će prvu noć 40.000 ljudi zaplakati, to nismo uopće očekivali...