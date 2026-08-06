Obavijesti

Show

Komentari 2
OD OLIMPIJADE DO KOŠEVA

Spektakl u Sarajevu: Tri noći, 200.000 ljudi i čarolija u režiji glazbenog čarobnjaka Merlina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Spektakl u Sarajevu: Tri noći, 200.000 ljudi i čarolija u režiji glazbenog čarobnjaka Merlina
8
Sarajevo: Dino Merlin održao treći koncert na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Stadionska trilogija Dine Merlina bila je prava glazbena epopeja, koja je spojila generacije, ispunila stadion emocijama i pretvorila ga u mjesto na kojem su se susreli uspomene, ljubav prema glazbi i osjećaj zajedništva.

Admiral

Četrdeset godina nakon što je Sarajevo bilo središte svijeta zahvaljujući Zimskim olimpijskim igrama, ovaj grad ponovno je pokazao svoju snagu da okupi ljude, stvori nezaboravne trenutke i bude domaćin događaju koji nadilazi granice. Ovoga puta povijest se pisala na stadionu Koševo, gdje je Dino Merlin u tri večeri priredio spektakl kakav se rijetko viđa — trodnevnu glazbenu čaroliju u kojoj je više od 200.000 ljudi postalo dio jedne velike zajedničke priče.

Stadionska trilogija Dine Merlina nije bila samo niz koncerata. Bila je to prava glazbena epopeja, događaj koji je spojio generacije, ispunio stadion emocijama i pretvorio Koševo u mjesto na kojem su se susreli uspomene, ljubav prema glazbi i osjećaj zajedništva. Tri rasprodane noći pokazale su snagu fenomena Dine Merlina — umjetnika čije pjesme već desetljećima žive s ljudima i čiji koncerti odavno nadilaze klasičan glazbeni nastup. 

DRON SHOW Spektakl iznad Koševa! Od 500 dronova stvorili su lik Halida Bešlića na nastupu Dine Merlina
Spektakl iznad Koševa! Od 500 dronova stvorili su lik Halida Bešlića na nastupu Dine Merlina

Produkcija na razini najvećih svjetskih spektakala, impresivna rasvjeta, moćni vizualni efekti, spektakularni vatromet i nezaboravan drone show koji je iznad Sarajeva ispisao lik Halida Bešlića stvorili su prizore koji će dugo ostati u kolektivnom sjećanju. U tom trenutku spojili su se glazba, emocija i sjećanje — cijeli stadion odao je počast velikanu čije su pjesme obilježile generacije. Posebnost koncertima dali su i gosti — Senidah, Ivana Banfić, Marko Louis i Mahir Beathouse — čiji su nastupi dodatno obogatili večeri na Koševu i pokazali kako glazba može povezivati različite generacije, stilove i vremena.

Sarajevo: Dino Merlin održao drugi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo
Sarajevo: Dino Merlin održao drugi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

No, iza svih brojki, produkcijskih rekorda i spektakularnih prizora ostao je najvažniji osjećaj — onaj zajedništva. Na kraju posljednjeg koncerta Dino Merlin zahvalio je Sarajevu i svima koji godinama žive njegove pjesme riječima koje su možda najbolje opisale cijelu trilogiju: 'Divno je puniti stadione, ali je još divnije puniti ljudska srca'. Dodao je i poruku koja će ostati kao svojevrsni sažetak ove povijesne tri večeri:

SPEKTAKL ZA PAMĆENJE FOTO Dino Merlin treću večer za redom 'zapalio' svoje Sarajevo
FOTO Dino Merlin treću večer za redom 'zapalio' svoje Sarajevo

- Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostat će ove naše tri noći. Hvala, Sarajevo. Hvala što sam se osjećao ovako dobrodošao tako blizu kuće.

I upravo će te tri noći ostati zapisane kao trenutak kada je Sarajevo ponovno živjelo veliki događaj. Kao nekada u olimpijsko vrijeme, grad je pokazao da ima posebnu energiju, srce i sposobnost okupiti ljude oko nečega što nadilazi svakodnevicu.

Foto: Todor Milivojević

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda
'PREPOLOVILA' SE

Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio
FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline
OČARAVAJUĆA 'KUĆANICA'

FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline

'Očajna kućanica' Eva Longoria s partnerom i prijateljima uživa na odmoru u Španjolskoj. Na krcatoj plaži u Marbelli, glumica je plijenila pažnju svojom pojavom
Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda
NAKON TRI GODINE

Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026