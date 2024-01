Spice Girls dobile svoje markice: 'Nismo niti sanjala o ovome...'

Popularna britanska ženska grupa Spice Girls dobile su svoj set od 15 poštanskih markica Royal Mail-a kako bi obilježile 30. godišnjicu od osnivanja, prenosi BBC.

Ovo je prvi put da je Royal Mail posvetio cijelo izdanje markica ženskoj pop grupi.

Djevojke koje su bile u Spice Girls priznale su da nikada nisu mogle ni sanjati o tome.

- To je Girl Power! - rekle su.

Dobit će set od 15 markica

Na 10 glavnih maraka nalaze se slike s njihovih nastupa od 1997. do 2012., uključujući dodjelu nagrada Brit 1997. i ceremoniju zatvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. Ostalih pet markica uključuju pojedinačne slike članova benda sa snimanja Spice Worlda.

Foto: Insagram/screenshot

Direktor Royal Maila, David Gold rekao je kako su upravo Spice Girls bila 'sila' otkad su se oformile kao grupa davne 1994. godine.

- Ponosni smo što slavimo najuspješniju žensku glazben grupu ikada viđenu, ne samo zbog njihove glazbe, već i zbog njihovog trajnoj utjecaja na mnoge aspekte naših života - rekao je.

Kako prenosi BBC, markice kreću u prodaju od 11. siječnja.

Bend se raspao 2000. godine

Inače, grupa Spice Girls osnovana je 1994. godine te je na sceni bila svega šest godina. Cijeli je svijet bio lud za pet djevojaka iz Velike Britanije, a svaka je imala svoj nadimak. Baby Spice bila je Emma Bunton (47), Sporty Spice Melanie Chisholm (49), Posh Spice Victoria Beckham (49), Scary Spice Melanie Brown (48) i Ginger Spice bila je Geri Halliwell (51).

Foto: Instagram

Bend se raspao 2000. godine, no od tada su se nekoliko puta vraćale na turneju koja je iznova okupila njihove fanove. Šuškalo se da je do raspada došlo zbog nesuglasica između članica. Ipak, one su glasine opovrgnule.

- Nitko nikad neće razumjeti taj odnos među nama. Prošle smo toliko toga, od djece do posla. Veza među nama je vrlo, vrlo jaka - rekla je Emma svojedobno.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

U Europi je vladala 'Spicemanija'

Njihov debitantski singl 'Wannabe' postao je instantni globalni hit i lansirao grupu među zvijezde. Iste godine, kao nastavak na svoj uspjeh s 'Wannabe', objavile su singl 'Say You'll Be There' i božićni singl '2 become 1', koji su ostvarili gotovo jednaku razinu uspjeha.

Njihov prvi album 'Spice' 1996. godine izazvao je ludilo po cijeloj Europi i mnogi su to usporedili s 'Beatlemanijom', čak i proglasili 'Spicemanijom'.

Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, prošle godine Spajsice su imale prvo okupljane svih pet članica grupe u 11 godina, kada su zajedno nastupile na Olimpijskim igrama u Londonu 2012.

- Radimo nešto zajedno kao Spice Girls, a uvijek sam ja bila ta koja je na neki način zagovarala da se okupimo. No, ovaj put zapravo je Victoria bila ta koja je rekla: ‘hajdemo napraviti nešto‘. I tako radimo na nečemu što ćemo uskoro obznaniti - ispričala je Mel B., za obožavatelje poznata i kao Scary Spice i dodala: 'Bilo je je*eno i vrijeme!'.

Foto: Reuters/Telegram

A zadnje okupljanje Spice Girlsa bilo je 2019., kada su Mel B., Mel C., Geri i Emma bile na turneji po Velikoj Britaniji i Irskoj.