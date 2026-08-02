Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVO DOBA

Spider-Man u kinima postigao drugi najbolji rezultat ikad

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Spider-Man u kinima postigao drugi najbolji rezultat ikad
4
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Postojala je bojazan da novi film o Spider-Manu neće uspjeti privući jednaku razinu masovnog entuzijazma publike kao njegov prethodnik "Put bez povratka"

Admiral

Film "Spider-Man: Brand New Day" (Novo doba) ispisao je povijest tijekom svog prvog vikenda prikazivanja u kinima. Ovaj superjunački spektakl ostvario je drugo najveće otvaranje svih vremena na sjevernoameričkom tržištu s nevjerojatnih 355 milijuna dolara od prodaje ulaznica, prema procjenama studija. Time se opasno približio rekorderu "Osvetnici: Završnica", koji je 2019. godine debitirao s 357 milijuna dolara.

World premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles World premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles World premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles
27
Foto: Mario Anzuoni

"Spider-Man: Brand New Day" krenuo je snažno, ostvarivši rekordnih 168 milijuna dolara već prvog dana prikazivanja u 4487 kina u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Time je nadmašio i prvi dan "Osvetnika: Završnice", koji je zaradio 157 milijuna dolara. Sam studio predviđao je otvaranje od 325 milijuna dolara, što bi također bilo dovoljno za obaranje drugog mjesta na ljestvici. Ovim rezultatom, "Brand New Day" preuzeo je mjesto od filma "Spider-Man: Put bez povratka", koji je u prosincu 2021. godine ostvario otvaranje od 260 milijuna dolara. U svijetu najboljih otvaranja u Sjevernoj Americi, slijede ih "Osvetnici: Rat beskonačnosti" s 257 milijuna dolara iz 2018. i "Ratovi zvijezda: Sila se budi" s 247 milijuna dolara iz 2015. godine.

Jon Bernthal (Finalized)
Foto: Jay Maidment

Dosadašnja karijera Toma Hollanda u ulozi popularnog stripovskog junaka koji ispaljuje mrežu pokazala se iznimno uspješnom. Njegov treći samostalni film, "Put bez povratka", zaradio je više od 1,9 milijardi dolara diljem svijeta, postavši osmi film s najvećom zaradom svih vremena, ne računajući inflaciju. Bio je to ujedno i prvi film od početka pandemije koji je prešao granicu od milijardu dolara zarade. Trijumf filma "Brand New Day" dolazi i nedugo nakon uspjeha drugog velikog filma u kojem glume Holland i Zendaya, "The Odyssey" redatelja Christophera Nolana, koji je u svom trećem vikendu prikazivanja pao na drugo mjesto s 51 milijunom dolara.

Tom Holland (Finalized)
Foto: Courtesy of Sony Pictures

Očekivanja su oduvijek bila visoka za "Brand New Day", koji je režirao Destin Daniel Cretton, a čiji je produkcijski budžet iznosio oko 225 milijuna dolara, ne uključujući troškove marketinga. Zanimljivo je da naziv filma, "Brand New Day" (Novo doba), potječe od jednog od najznačajnijih i najkontroverznijih razdoblja u povijesti stripova o Spider-Manu. Serijal stripova pokrenut 2008. godine pod tim nazivom donio je drastične promjene u život Petera Parkera, uključujući i brisanje njegovog braka s Mary Jane Watson nakon dogovora s demonom Mephistom kako bi spasio život tete May. Taj potez izazvao je izrazito negativne reakcije obožavatelja, no čini se da je kontroverzni naziv donio sreću filmskoj adaptaciji. Film je dobio i snažne pohvale kritičara i publike, s trenutnom ocjenom od 90 posto na stranici Rotten Tomatoes, ocjenom "A" od publike na CinemaScoreu te s pet zvjezdica na PostTraku.

*uz korištenje AI-ja
 
HIT U KINIMA Stampedo zbog Spider-Mana u zagrebačkom kinu! Superjunaci zauzeli prvi red, a ovako je bilo
Stampedo zbog Spider-Mana u zagrebačkom kinu! Superjunaci zauzeli prvi red, a ovako je bilo


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Amre iz 'Ljubav je na selu'? Zavodila je Ivicu i Jožefa, pogledajte kako danas izgleda
TIKTOK ZVIJEZDA

Sjećate se Amre iz 'Ljubav je na selu'? Zavodila je Ivicu i Jožefa, pogledajte kako danas izgleda

Posljednji put bila je na farmi kod Ivice, a nju je, unatoč tome da su se i ljubili, poslao kući. Aktivna je na društvenim mrežama na kojima objavljuje snimke iz privatnog života
Objavila fotografiju: Tia Jurčić u SAD-u se udaje za 20 godina stariju bivšu zvijezdu NBA-ja
VELIKO SLAVLJE

Objavila fotografiju: Tia Jurčić u SAD-u se udaje za 20 godina stariju bivšu zvijezdu NBA-ja

Tia Jurčić, pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića, treći put staje pred oltar. Na Instagramu su ona i njeni gosti objavili detalje sa slavlja koje traje cijeli vikend
Predsjednik u ljetnom izdanju: Milanović iznenadio modnim odabirom za filmski festival
ODBACIO ODIJELO

Predsjednik u ljetnom izdanju: Milanović iznenadio modnim odabirom za filmski festival

Sanja Musić Milanović izgledala je standardno elegantno u ružičastoj dugačkoj suknji, nježo ružičastoj košulji i balerinkama iste boje. No, predsjednik Zoran Milanović se pojavio u izdanju na koje nismo navikli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026