Spider-Man u kinima postigao drugi najbolji rezultat ikad

Film "Spider-Man: Brand New Day" (Novo doba) ispisao je povijest tijekom svog prvog vikenda prikazivanja u kinima. Ovaj superjunački spektakl ostvario je drugo najveće otvaranje svih vremena na sjevernoameričkom tržištu s nevjerojatnih 355 milijuna dolara od prodaje ulaznica, prema procjenama studija. Time se opasno približio rekorderu "Osvetnici: Završnica", koji je 2019. godine debitirao s 357 milijuna dolara.

"Spider-Man: Brand New Day" krenuo je snažno, ostvarivši rekordnih 168 milijuna dolara već prvog dana prikazivanja u 4487 kina u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Time je nadmašio i prvi dan "Osvetnika: Završnice", koji je zaradio 157 milijuna dolara. Sam studio predviđao je otvaranje od 325 milijuna dolara, što bi također bilo dovoljno za obaranje drugog mjesta na ljestvici. Ovim rezultatom, "Brand New Day" preuzeo je mjesto od filma "Spider-Man: Put bez povratka", koji je u prosincu 2021. godine ostvario otvaranje od 260 milijuna dolara. U svijetu najboljih otvaranja u Sjevernoj Americi, slijede ih "Osvetnici: Rat beskonačnosti" s 257 milijuna dolara iz 2018. i "Ratovi zvijezda: Sila se budi" s 247 milijuna dolara iz 2015. godine.

Foto: Jay Maidment

Dosadašnja karijera Toma Hollanda u ulozi popularnog stripovskog junaka koji ispaljuje mrežu pokazala se iznimno uspješnom. Njegov treći samostalni film, "Put bez povratka", zaradio je više od 1,9 milijardi dolara diljem svijeta, postavši osmi film s najvećom zaradom svih vremena, ne računajući inflaciju. Bio je to ujedno i prvi film od početka pandemije koji je prešao granicu od milijardu dolara zarade. Trijumf filma "Brand New Day" dolazi i nedugo nakon uspjeha drugog velikog filma u kojem glume Holland i Zendaya, "The Odyssey" redatelja Christophera Nolana, koji je u svom trećem vikendu prikazivanja pao na drugo mjesto s 51 milijunom dolara.

Foto: Courtesy of Sony Pictures

Očekivanja su oduvijek bila visoka za "Brand New Day", koji je režirao Destin Daniel Cretton, a čiji je produkcijski budžet iznosio oko 225 milijuna dolara, ne uključujući troškove marketinga. Zanimljivo je da naziv filma, "Brand New Day" (Novo doba), potječe od jednog od najznačajnijih i najkontroverznijih razdoblja u povijesti stripova o Spider-Manu. Serijal stripova pokrenut 2008. godine pod tim nazivom donio je drastične promjene u život Petera Parkera, uključujući i brisanje njegovog braka s Mary Jane Watson nakon dogovora s demonom Mephistom kako bi spasio život tete May. Taj potez izazvao je izrazito negativne reakcije obožavatelja, no čini se da je kontroverzni naziv donio sreću filmskoj adaptaciji. Film je dobio i snažne pohvale kritičara i publike, s trenutnom ocjenom od 90 posto na stranici Rotten Tomatoes, ocjenom "A" od publike na CinemaScoreu te s pet zvjezdica na PostTraku.

*uz korištenje AI-ja





