Spiskao novac od Big Brothera na dugove i postao kladioničar

Život pod budnim okom kamera reality showova za većinu je kandidata bio velika promjena s kojom su se teško nosili. Preko noći su postali jedni od najpraćenijih ljudi u zemlji, a fizički, ali i mentalno, za mnoge je to bilo previše naporno. Ipak, svaki novi reality show na televiziji iznjedrio je i pobjednike koji su svojim osobinama “osvojili” publiku. Ne postoji jedinstvena formula reality uspjeha, ali povijest ovakvog TV formata pokazuje da su simpatije gledatelja natjecatelji najčešće “zarađivali” iskrenošću, opuštenošću i humorom. Neki od njih osvojili su milijune pa se nakon instant slave potpuno povukli i nestali iz javnog života, dok su drugi svoj nastup u showu iskoristili kao platformu na kojoj su izgradili cijelu karijeru.

Dijelom od osvojenih 183.700 kuna pobjedom u “Big Brotheru” vratio je dugove, a sad igra za petoligaški klub NK Mosor iz Žrnovnice, za koji je debitirao prije mjesec dana i zabio gol. Nije bilo dovoljno za pobjedu njegova kluba, no Romano Obilinović Žorž (39) zasjao je u punom sjaju.

Foto: Privatni album

Žorž se vratio na nogometne terene nakon tri i pol godine izbivanja “iz gušta”, a kako nam je rekao njegov otac Frane, njegov sin i Marina Raguž (31) odselili su se od njih i unajmili stan na splitskim Pujankama. Žorž se i dalje kladi, a Marina snima kampanje za tursku modnu agenciju, u kojoj čak pozira u toplesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako se to sviđa Žoržu, nije poznato, jer on odbija davati izjave, a Marina nam je tek kratko rekla da nije u Hrvatskoj i da radi. Saša Muhek, kojega je Marina prevarila u showu sa Žoržom, odavno je izbrisao njezin broj mobitela. Skrasio se uz stariju djevojku, a bivša zaručnica ga više ne zanima.

Foto: RTL

Marina i Žorž najturbulentniji su domaći reality par. Prekidali su i mirili se nebrojeno puta, javno se prepucavali, a danas mudro šute o ljubavi. Par je ovo ljeto viđen skupa na splitskim plažama, no Marini se od tada gubi trag. Spetljali su se u BB kući, u koji je manekenka ušla sa zaručničkim prstenom. Saša ju je zaprosio na Badnju večer ispred zagrebačke katedrale dvije godine prije nego što je ušla u show.

Foto: Privatni album

Kad ga je prevarila sa Žoržom, Saša je javno apelirao da mu vrati prsten od 20.000 kuna. Marina se oglušila na to, a prsten ni danas, tri godine nakon završetka showa, nije vratila. Prilikom njihovih posljednjih sastanaka rekla mu je da prsten čuva. Marina je, ušavši u show, brzo pala na Žoržove čari.

Foto: snimio čitatelj 24sata

No show nije stao na ljubavnom trokutu jer je došlo i do četverokuta. Dok je Marina ljubovala u Big Brother kući, pritom varavši Sašu, javio nam se i njezin bivši ljubavnik Perica Čabraja (23), s kojim je, kako je on tvrdio, varala zaručnika prije ulaska u show. S bivšim nogometašem Pericom navodno je ljubovala godinu dana. Upoznali su se u kafiću gdje je konobarila.

Foto: RTL

- Brzo je postala izravna pa mi je počela slati seksi fotografije i poruke - kaže Perica i dodao da je jedna od njih glasila: “Eksplodirat ću i želim te jako”. Marina mu je odmah rekla da ima dečka, ali Perici to nije smetalo.

Foto: RTL

Prvi put našli su se u stanu u kojem je Marina živjela sa Sašom, dok je on bio na poslovnom putu. Tvrdio je i da je upoznao i Sašu, koji ništa nije znao o Marini i Perici. Na kraju je Perica, kako je izjavio, ostavio Marinu jer ga je počela živcirati.

Marina aferu s Pericom nikad nije komentirala.

Foto: RTL

Kad je izašla iz showa, prvo je skupila stvari iz stana u kojem je živjela sa Sašom. Stvari je iznosila u crnim vrećama za smeće, a Žorž ju je čekao. Marina i Saša u tajnosti su se sastajali nakon izlaska iz Kuće. Saša joj danas ništa ne zamjera. Marina mu je tijekom susreta znala reći da joj je žao što ga je prevarila, no nisu se pokušavali pomiriti.

Foto: RTL

Zadnji put su se čuli prije godinu dana, kad je Marina bila u Istanbulu. Marina ni obitelji, koja je konzervativna, ne govori o životu. Zato Žoržov otac Frane, nogometna legenda, rado pričao o sinu.

- Bio je živo dijete, ali s njim nije bilo problema. Bio je mamina maza - kaže Frane.

Foto: Privatni album

Skupljao je sličice nogometaša, a kasnije je i glavu počeo brijati jer je obožavao Ronalda. Romanovi prijatelji ispričali su nam da ga je obitelj držala pod kontrolom sve dok nije probao pivo. Kad je igrao u Sloveniji, bogataš mu je davao novac da mu uplati loto u Italiji, a Žorž nije išao jer je novac potrošio.

Foto: Privatni album

Kad je igrao za Mursku Sobotu, na granici se pravio da spava jer nije imao radnu dozvolu. Jedno vrijeme je sadio cvijeće i kolicima razvozio pijesak u Splitu.

- Romano voli popiti, pa i koju pivu više, ali nije alkoholičar i ne stvara probleme - branio ga je tata.

Foto: Privatni albumI

Prije ulaska u BB kuću konobari i vlasnici splitskog kafića obećali su mu nezaboravan doček nakon pobjede.

- Dragi su mu janjetina i Vuco, ali obožava meso s roštilja, a kod kuće sluša omiljenog Ramazzottija - zaključio je tata Frane.