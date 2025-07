Split su preplavili partijaneri iz cijeloga svijeta: 'Putovali smo 26 sati da dođemo na Ultru...'

Ni drugog dana Ultre tisuće partijanera nisu posustajale sve do jutarnjih sati. Bila je to još jedna nezaboravna noć ispunjena plesom i spektakularnim nastupima u splitskom Parku mladeži. Kako su poručili organizatori, Split je i ove godine postao epicentar elektroničke glazbe, a festival je ugostio posjetitelje iz više od sto zemalja svijeta. U subotu su partijanere zabavljala neka od najvećih svjetskih imena poput Tiësta, Stevea Angella, Johna Summita, Artbata i MRAK-a. Među masom su vijorile zastave iz svih krajeva svijeta, od Kine i Japana do Južnoafričke Republike, Brazila, Amerike i Australije.

Mnogi su morali prijeći tisuće kilometara kako bi stigli u Split.

- Dolazim iz Montreala i prvi put sam u Splitu. Dosad sam bila na Ultri u Miamiju, ali ovdje mi je ljepše, atmosfera je opuštenija, ljudi su srdačni, grad je predivan. Došla sam sama, bilo me je malo strah jer nisam znala što me čeka. No već prvi dan upoznala sam toliko divnih ljudi iz cijeloga svijeta. Svi su jako prijateljski raspoloženi i osjećam se sigurno. Ovo iskustvo mi je nadmašilo sva očekivanja i sigurno se vraćam - ispričala je Jenna iz Kanade.

Split: Druga večer Ultra Europe festivala u punom pogonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Čak ni 26 sati leta iz Kine nije bilo previše za dva prijatelja iz Bengbua koji su odlučili doći u Split i doživjeti Ultru iz prve ruke. Ništa ih, kažu, nije moglo spriječiti, glazba, ljudi i energija koju festival donosi bili su dovoljna motivacija da prijeđu pola svijeta. Kad su već tu, odlučili su i produljiti boravak te iskoristiti priliku za odmor u Hrvatskoj.

- Putovali smo gotovo cijeli dan, s presjedanjima i dugim letovima, ali nismo umorni, uzbuđenje je preveliko. Jedva čekamo da počne party! O Ultri smo sanjali godinama i napokon smo ovdje - rekli su nam kroz smijeh i dodali: "Nakon festivalskog vikenda planiramo ostati još nekoliko dana u Splitu i okolici, gdje ćemo napokon usporiti tempo. Nakon tri dana plesa i provoda planiramo uživati na suncu, opustiti se na plaži i istražiti okolicu. Hrvatska izgleda predivno te želimo osjetiti i taj mirniji dio".

Split: Ultra Europe Festival, druga večer, atmosfera | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Alexis iz Australije stigla je u Split isključivo zbog Ultre, ali prije nego što je zaplesala uz svjetske DJ-e, iskoristila je priliku za pravi dalmatinski odmor.

- Split je nerealno lijep. Grad me oduševio, more, stari grad, energija... Sve! Istina, cijene su nešto više nego što sam očekivala, ali može se izdržati - rekla nam je Australka.

Split: Ultra Europe Festival, druga večer, atmosfera | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prije partijanja na Ultri iskoristila je priliku za tjedan dana krstarenja.

- Brodom smo obišli niz gradova, Zadar, Trogir, Dubrovnik... Imate prekrasnu zemlju, stvarno. Sve mi izgleda kao iz razglednice - dodala je Alexis ne skrivajući oduševljenje.

Split: Ultra Europe Festival, druga večer, DJ Tiesto | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dresovi su neizostavan dio svakog dana Ultre, a na stadionu se moglo vidjeti svega, od slavnih nogometnih legendi, poput Cristiana Ronalda i Lionela Messija, pa do naših velikana, poput Luke Modrića i Marka Livaje. U masi tisuća partijanera mogli smo uočiti desetke dresova iz 1998., s potpisima legendi poput Zvonimira Šukera i Roberta Bobana.

Split: Druga večer Ultra Europe festivala u punom pogonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ti su dresovi podsjetnik na jedan od najvećih trenutaka hrvatskog sporta, brončanu medalju sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998., kad je Hrvatska kao debitant zauzela treće mjesto i osvojila srca brojnih navijača.