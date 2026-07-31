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TRI NOVA SINGLA

Grše pred Arenu napravio potez koji će razveseliti obožavatelje

Piše Promo,
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Grše pred Arenu napravio potez koji će razveseliti obožavatelje
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Foto: PR
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Uoči tog velikog glazbenog spektakla u Areni Zagreb, Grše je publici predstavio tri nova singla “Lollipop”, “Bella” i “Rio”, koji zajedno čine njegov najnoviji glazbeni projekt.

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Prije tri godine Grše je ispisao povijest kao prvi hrvatski glazbenik koji je osvojio prvo mjesto na domaćoj Billboard ljestvici. Uspjehe je nastavio nizati iz singla u singl, čime je stekao i titulu “kralja Billboarda”, a danas slovi za jednog od najuspješnijih izvođača domaće glazbene scene. Ovoga ljeta nastupa diljem Hrvatske i regije, gdje gotovo redovito puni klubove i festivalske pozornice, dok ga 24. listopada očekuje najveći samostalni koncert u karijeri - spektakl u Areni Zagreb. Uoči tog velikog glazbenog događaja publici je predstavio tri nova singla “Lollipop”, “Bella” i “Rio”, koji zajedno čine njegov najnoviji glazbeni projekt. Za pjesmu “Lollipop” Grše otkriva kako je nastajala mjesecima prije nego što je dobila konačan oblik.

- Pjesma je nastala početkom godine tijekom mog boravka u Zagrebu. Imali smo samo refren i taj kostur pjesme stajao je više od pola godine na računalu, dok nismo odlučili finalizirati je i ubaciti u ovaj projekt. Pjesma je klupskog zvuka s prizvukom 2000-ih, a velika inspiracija za nju bio je Timbaland. Mislili smo da je dobra ideja vratiti malo tog zvuka - kazao je Grše. Inspiraciju za “Rio” pronašao je u brazilskim ritmovima koje je spojio sa svojim prepoznatljivim stilom.

- Inspiraciju za pjesmu izvukli smo iz brazilskog zvuka, pomiješali ga s mojim stilom i tako je nastao ‘Rio’. Dosta je brza i ritmična, baš ljetna pjesma, što bi se reklo ‘good vibes’. Treći singl, “Bella”, donosi zvuk inspiriran tech house produkcijom.

- Za ‘Bellu’ smo inspiraciju izvukli iz tech housea jer nas taj zvuk ‘pere’ već neko vrijeme i jako dobro paše mom glasu i stilu uz takvu podlogu. Taj me žanr u posljednje vrijeme jako inspirira. Govoreći o cijelom projektu, Grše ističe kako iza njega stoji mnogo rada, ali i želja da publici uzvrati za podršku.

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- Jako smo se potrudili i umorili da ovaj projekt izađe na vrijeme. Povodom moje odsutnosti sa scene prošle godine zbog zdravstvenih razloga htio sam se odužiti publici i pokloniti im ove pjesme za ljeto. Rokovi su bili ekstremni i stvarno smo se iznojili zbog svega, ali je na kraju vrijedilo.

Tri nove pjesme dodatno obogaćuju Gršin repertoar uoči koncerta u Areni Zagreb, gdje će ih publika 24. listopada imati priliku čuti uživo, uz hitove koji su ga posljednjih godina učvrstili na samom vrhu glazbene scene. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.

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