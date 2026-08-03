Lorde nastupila pred 125.000 ljudi na Lollapaloozi, uskoro priprema show u pulskoj Areni

Lorde je nastupom pred 125 000 posjetitelja zatvorila prvu večer Lollapalooza festivala u Chicagu proteklog vikenda. Jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije svoj fantastičan show donosi i u Hrvatsku – u pulsku Arenu 18. kolovoza 2026. Headlinerski nastup Lorde označio je jednu od najvećih posjeta u povijesti festivala u Grant Parku u Chicagu, a velika je to najava europske turneje, koja počinje 13. kolovoza u Poljskoj, u sklopu koje dolazi i u Pulu. Nastup u pulskoj Areni 18. ovog mjeseca jedan je od samo dva samostalna koncerta na ovom dijelu turneje, uz mnoštvo headline nastupa na festivalima diljem starog kontinenta. Koncert u Areni prvi je nastup Lorde u ovom dijelu Europe nakon što je prije četiri godine u svega nekoliko minuta rasprodala dva koncerta na šibenskoj Tvrđavi Sv. Mihovila.

Za novu turneju pripremila je novi audio vizualni show, novu set listu, a na Lollapaloozi je izvela i novu pjesmu “Don’t Look For Me Now That I’m Gone”. Lorde je nastavila s hitom “Royals”, kao i “What Was That” s novog albuma i brojne megahitovi iz cijele karijere kao “Broken Glass”, “Perfect Places”, “Shapeshifter”, “Buzzcut Season”, “Favourite Daughter”, “The Louvre”, “Current Affairs”, “Hard Feelings”, “Oceanic Feeling”, “Liability”, “Hammer”, “Supercut”, “Team”, “Man of the Year”, “Girl, So Confusing”, “Green Light”, “David” i “Ribs”. Mediji poput Billboarda i Rolling Stonea hvale trijumfalni povratak na Lollapaloozu, setlistu te scenografiju, kao i kompletan nastup kojeg nazivaju moćnim i izuzetno pamtljivim.

U više od desetljeća karijere Lorde je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih iskrenih i introspektivnih tekstova često ju se proziva heroinom Gen Z generacije. Višestruka dobitnica Grammyja jedna je od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice. Magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014.

Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a posjeduje dvostruko državljanstvo. Od 2013., kao 16-godišnjakinja s najvećim hitom godine “Royals”, pomiče granice alter popa i na vrhu je igrajući po svojim pravilima. Uz rijetka promotivna pojavljivanja ne koristi društvene mreže i ima duže pauze između albuma. Postala je glas generacije s debijem “Pure Heroine”, najmlađa izvođačica i jedina s Novog Zelanda na prvom mjestu Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. Album “Melodrama” Rolling Stone stavlja na popis najboljih svih vremena, “Solar Power” NME naziva očaravajuće uspješnim dok aktualni “Virgin” kroz synth-pop propituje zrelost i identitet.

Nastup pop ikone Lorde u pulskoj Areni bit će zasigurno jedno do najvažnijih inozemnih gostovanja ove godine. Prije nje nastupit će norveški alt pop dvojac Smerz kojeg kritika stavlja u vrh skandinavske eksperimenalne scene.

Ulaznice su u prodaji u sustavima Core Event i Eventim, a cijene su parter stajanje 68 eura, tribina slobodno sjedenje 83 eura i travnjak stajanje 55 eura.