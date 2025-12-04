Spoj književnosti i istarskog vina u Puli: 'Uz dobru knjigu najbolje se sljubi teran Zigante'

Bogat kulturni program u Puli nastavio se i petog dana 31. Sa(n)jam knjige u Istri, posebno se izdvojio ovogodišnji Histrokozmos, koji je predstavio nove Sakramenske, talentirane žene koje zadivljuju svojim znanstvenim i kreativnim dosezima. Voditelj Eric Ušić ugostio je etnomuzikologinju i antropologinju Anu Hofman s Ljubljanskog instituta za kulturalne i studije sjećanja sa Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, te Ednu Strenju, arhitekticu, fotografkinju i voditeljicu pulskog zbora Praksa. Na programu su nastupile i članice Zbora Praksa, a u središtu je bila tema novog vala zborskog pjevanja, odnosno aktivističkih zborova na čijim se repertoarima nalaze partizanske pjesme, pjesme otpora te pjesme protiv nepravde i neravnopravnosti.

- Kad je riječ o izboru pjesama za Zbor Praksa, bitno je da antifašizam odvojimo od komunizma i jugonostalgije. Pjesme koje biramo uvijek su svevremenske, kao da su pisane prekjučer, što je istovremeno i lijepo, ali, nažalost, upućuje na to da su i dalje potrebne - rekla je Edna Strenja te naglasila kako je ideja za osnivanje Zbora Praksa rođena upravo u ono vrijeme kad je trebalo dignuti glas i upozoriti na nepravdu u svom gradu.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Također je najavila i njihov novi album "Borba u pjesmama Nella Milottija".

S ovom temom sljubio se i teran Zigante Vero, a predstavila ga je vinarka Valentina Zigante, koja je u nastavku dana također sudjelovala u programu Saga o vinu, s članovima Hrvatskog sommelier kluba i voditeljem Janom Franjulom.

Na tribini Autor/ica čita autora/icu sudjelovale su teatrologinja Nataša Govedić, koja je predstavila svoju knjigu "Div" (Fraktura), te novinarka i pjesnikinja Gloria Lujanović, koja je predstavila knjigu "Škola" (OceanMore). S autoricama je razgovarao Aljoša Pužar.

Posebnu pozornost publike privukao je Aleksandar Stanković, koji je u programu Nemiri predstavio svoju novu knjigu "F32" (Telegram), a razgovor s autorom moderirao je omiljeni sajamski voditelj Emir Imamović Pirke.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

- Bolujem od depresije, moja dijagnoza je F32,1 - srednji stupanj depresije. Imam sreću u nesreći da uz ovaj stupanj bolesti mogu raditi, a za mene je rad terapija i po preporuci liječnika. Ljudi nekako pomalo mijenjaju mišljenje o depresiji i anksioznosti i kroz ovakva iskustva, kao što je današnja promocija na Sajmu. Imam dojam da radim nešto korisno i to mi ne predstavlja problem - rekao je Stanković.

Autor je također otkrio kako je jednu priču u njegovoj knjizi napisala umjetna inteligencija, a čitav razgovor odvijao se pred izuzetno brojnom sajamskom publikom.