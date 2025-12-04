Obavijesti

Show

Komentari 0
San(j)am knjige u Istri

Spoj književnosti i istarskog vina u Puli: 'Uz dobru knjigu najbolje se sljubi teran Zigante'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
Spoj književnosti i istarskog vina u Puli: 'Uz dobru knjigu najbolje se sljubi teran Zigante'
7
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Posebnu pozornost publike privukao je voditelj Aleksandar Stanković koji je u programu Nemiri predstavio svoju novu knjigu ‘F32’

Bogat kulturni program u Puli nastavio se i petog dana 31. Sa(n)jam knjige u Istri, posebno se izdvojio ovogodišnji Histrokozmos, koji je predstavio nove Sakramenske, talentirane žene koje zadivljuju svojim znanstvenim i kreativnim dosezima. Voditelj Eric Ušić ugostio je etnomuzikologinju i antropologinju Anu Hofman s Ljubljanskog instituta za kulturalne i studije sjećanja sa Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, te Ednu Strenju, arhitekticu, fotografkinju i voditeljicu pulskog zbora Praksa. Na programu su nastupile i članice Zbora Praksa, a u središtu je bila tema novog vala zborskog pjevanja, odnosno aktivističkih zborova na čijim se repertoarima nalaze partizanske pjesme, pjesme otpora te pjesme protiv nepravde i neravnopravnosti.

- Kad je riječ o izboru pjesama za Zbor Praksa, bitno je da antifašizam odvojimo od komunizma i jugonostalgije. Pjesme koje biramo uvijek su svevremenske, kao da su pisane prekjučer, što je istovremeno i lijepo, ali, nažalost, upućuje na to da su i dalje potrebne - rekla je Edna Strenja te naglasila kako je ideja za osnivanje Zbora Praksa rođena upravo u ono vrijeme kad je trebalo dignuti glas i upozoriti na nepravdu u svom gradu.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Također je najavila i njihov novi album "Borba u pjesmama Nella Milottija".

S ovom temom sljubio se i teran Zigante Vero, a predstavila ga je vinarka Valentina Zigante, koja je u nastavku dana također sudjelovala u programu Saga o vinu, s članovima Hrvatskog sommelier kluba i voditeljem Janom Franjulom.

31. Sa(n)jam knjige Autor romana 'Kamen i sjena' Burhan Sönmez pisati je počeo nakon što ga je policija ranila
Autor romana 'Kamen i sjena' Burhan Sönmez pisati je počeo nakon što ga je policija ranila

Na tribini Autor/ica čita autora/icu sudjelovale su teatrologinja Nataša Govedić, koja je predstavila svoju knjigu "Div" (Fraktura), te novinarka i pjesnikinja Gloria Lujanović, koja je predstavila knjigu "Škola" (OceanMore). S autoricama je razgovarao Aljoša Pužar.

Posebnu pozornost publike privukao je Aleksandar Stanković, koji je u programu Nemiri predstavio svoju novu knjigu "F32" (Telegram), a razgovor s autorom moderirao je omiljeni sajamski voditelj Emir Imamović Pirke.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

- Bolujem od depresije, moja dijagnoza je F32,1 - srednji stupanj depresije. Imam sreću u nesreći da uz ovaj stupanj bolesti mogu raditi, a za mene je rad terapija i po preporuci liječnika. Ljudi nekako pomalo mijenjaju mišljenje o depresiji i anksioznosti i kroz ovakva iskustva, kao što je današnja promocija na Sajmu. Imam dojam da radim nešto korisno i to mi ne predstavlja problem - rekao je Stanković.

Autor je također otkrio kako je jednu priču u njegovoj knjizi napisala umjetna inteligencija, a čitav razgovor odvijao se pred izuzetno brojnom sajamskom publikom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO J.Lo u tangicama užarila je Las Vegas! Svi bruje o ovim vrućim prizorima, pogledajte...
KAKAV KOSTIM!

FOTO J.Lo u tangicama užarila je Las Vegas! Svi bruje o ovim vrućim prizorima, pogledajte...

Jedan pokret popularne zvijezde Jennifer Lopez na pozornici je izazvao žamor u publici i moment koji se odmah počeo dijeliti na društvenim mrežama
HRT je objavio popis! Na Dori 2026. nastupaju ovi izvođači
POZNATI NATJECATELJI

HRT je objavio popis! Na Dori 2026. nastupaju ovi izvođači

Poznato je kojih će se 24 izvođača ove godine natjecati na Dori. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu
Sydney Sweeney. Foto. Dekolte. Ima li smisla dalje trošiti slova?
VRUĆE FOTKE

Sydney Sweeney. Foto. Dekolte. Ima li smisla dalje trošiti slova?

U raskošnoj srebrnoj haljini s izraženim, ali profinjeno oblikovanim dekolteom, glumica Sydney Sweeney je odmah postala vizualni fokus večeri.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025