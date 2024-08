Sportaš po kojem su napravili 'The Blind Side' otkrio: 'Film me loše prikazao, kao da sam glup'

Michael Oher, bivša zvijezda američkog nogometa po čijoj je priči napravljen film 'The Blind Side', oglasio se po prvi put u medijima i to godinu dana nakon što je protiv Seana i Leigh Anne Tuohy podigao tužbu. Nakon toga ukinuto je konzervatorstvo koje je obitelj imala nad njime, a koje je trebalo prestati kada je navršio 25 godina.

Danas 38-godišnjak, došao je u obitelj Tuohy kada je imao 18 godina. Za The New York Times ispričao je kako mu je bilo tada.

- Prvi put kad mi je netko rekao 'volim te', bili su Sean i Leigh Anne Tuohy. Kada ti se to dogodi s 18 godina, jako si ranjiv - rekao je. Dodao je kako je obitelj brinula o njemu i dali mu sve što trebalo.

'The Blind Side' ga je obilježio

- Imao sam svoj krevet, dobru hranu - poručio je, prenosi People.

No, kada je film 'The Blind Side' izašao 2009. godine, Oher je postao vrlo slavan jako brzo, a njegov identitet nije odgovarao onome što je bilo prikazano u filmu. Kako tvrdi Oher, dok se on bavio nogometom, Sean i Leigh Anne bavili su se filmom, koji se bazirao na knjizi Michela Lewisa, napisanoj prema njihovom narativu. Sandra Bullock, koja je utjelovio Leigh Anne, je za ulogu dobila i Oscara.

Film je izašao u isto vrijeme kada je započela i Oherova karijera u NFL-u, što mu je posebno teško palo. Iako nije išao na premijeru filma, morao ga je pogledati par mjeseci kasnije.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

- Jako je teško opisati moju reakciju. Bilo mi je smiješno, da budem iskren, kao da gledam komediju o nekom drugom - rekao je. A što je naveo kao najveću razliku? Kako kaže, prikazali su ga toliko neinteligentnim da su njegovi novi kolege i suigrači u tom trenutku propitkivali njegove mentalne sposobnosti.

'Ljudi su pisali da sam glup'

U isto vrijeme je sve više ljudi koristilo društvene mreže, te se Oher prisjetio i koliko su ga komentari na njima zaboljeli tada.

- Vidio sam da su ljudi pisali da sam glup. Svaki članak o meni spominjao je i taj film, to je postalo dijelom moga imena - poručio je.

I dalje ga brine film, kako će utjecati na njegov život, ali i na život njegove djece.

Foto: Aton Pak

- Ako moja djeca nešto neće znati u školi, hoće li njihovi profesori misliti da je to zato što im je tata glup? - rekao je.

Nadalje, u intervjuu je pričao i o tužbi protiv obitelji Tuohy. Kaže kako se ne radi o novcu, iako navodno u tužbi stoji da je cijela obitelj kolektivno zaradila milijune dolara, dok Michael ništa nije dobio od prava.

- Toliko sam puno radio za taj trenutak kad prestanem raditi, sačuvao sam novac da mogu uživati - ispričao je te dodao kako je financijski 'u redu' i ima 'milijune dolara'.

Odlučivali umjesto njega godinama

Objasnio je i zašto je čekao toliko godina prije nego je podignuo tužbu.

- Profesionalni sport je težak posao. Trebate biti fokusirani na to. Išao sam uz njihov narativ jer sam se stvarno fokusirao na karijeru u NFL-u, a ne na stvari izvan terena - objasnio je.

Foto: imdb

Mjesec dana nakon što je podigao tužbu, sud je ukinuo konzervatorstvo nad njime. Ono je postojalo otkako je Oher navršio 18 godina i dalo je pravo obitelji Tuohy da upravljaju njegovim novcem i velikim životnim odlukama. Kathleen Gomes, sutkinja koja je to ukinula, tada je rekla kako u 43 godine karijere nije vidjela da se omogući konzervatorstvo nad nekime tko nema poteškoće.

Ostatak tužbe je i dalje u procesu.