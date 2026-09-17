Spot za 'Junaka' Jelene Radan stigao nakon najvećeg skoka pjesme na hrtop40

'Junak' je novi singl Jelene Radan u izdanju Menarta, objavljen prije nekoliko dana, a s kojim Jelena nastavlja aktivniji ritam izlazaka pjesama koje zajedno s Anitom Valo i Meri Jaman kao autoricama glazbe planira i dalje. Jelena je napisala stihove, dok su aranžeri i producenti majstori zanata, Pavle Miholjević i Jura Ferina. Anita i Meri odavno su i više od autorica, zajedno s Jelenom promišljaju o viziji, cjelokupnom putu.

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Nadogradnja na pjesmu koja ovaj tjedan bilježi najviši skok na HRTop40 atmosferičan je i intiman spot u režiji Alena Vlajnića, koji je u zoru pokušao uhvatiti boju gubitka, poraza, tuge. Zajedno s vrsnom plesačicom Valentinom Miloš koja je pokretima izrazila svu bol i teret tog iskustva, Jelena je i kroz spot još više istaknula naboj pjesme.

Jelena će pjesmu izvesti na svom koncertu u Kinoteci 19.9. u subotu u 20 sati unutar pomno osmišljenog repertoara uz pratnju divnih glazbenika Ivana Kapeca na gitari, Viktora Lipića na klavijaturama, Silvija Bočića na bubnjevima, Zvonimira Šestaka na kontrabasu, uz gosta Zvonimira Bajevića na trubi, te uz gošću iznenađenja. Ulaznice su dostupne na blagajni Kinoteke i www.ulaznice.hr. Jelena Radan Kinoteka https://www.ulaznice.hr/web/event/80/4770