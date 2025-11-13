Sprema li se nešto?! Senidah i Jakov Jozinović pozirali skupa: Pokrenuli su lavinu nagađanja

U srijedu je Senidah nastupila u zagrebačkom klubu Mint pred brojnom i raspjevanom publikom. Od prvih taktova publika je pjevala njezine najveće hitove, a energija u dvorani bila je izvanredna. Pjevačica je još jednom pokazala zašto je smatraju jednom od najvećih regionalnih zvijezda.

Foto: F.S.

No, prava eksplozija na društvenim mrežama uslijedila je nakon koncerta, kad je Jakov Jozinović, pjevač i influencer mlađe generacije, objavio fotografiju sa Senidah iz backstagea.

Na snimkama koje je Jakov podijelio na Instastoryju, vidi se dvoje glazbenika u opuštenom raspoloženju – Senidah u metalik outfitu sa zmijskim uzorkom i upečatljivim nakitom, dok Jakov široko nasmijan pozira uz nju, šireći pozitivnu energiju koja se itekako osjetila i na slici.

Foto: Instagram

“E ovo je već duo”, poručio je Jakov uz objavu, čime je odmah pokrenuo lavinu komentara i nagađanja.

Mladi pjevač i influencer Jakov Jozinović u kratkom je vremenu izgradio status jedne od najvećih novih glazbenih senzacija u regiji. Beogradski Sava centar rasprodao je čak tri puta zaredom, čime je potvrdio ogroman interes publike i svoju sve veću popularnost. Uz to, rasprodao je i dva koncerta u Mariboru, a njegovi nastupi redovito oduševljavaju fanove širom regije.

Senidah, koja trenutno dominira regionalnom scenom, uskoro nastavlja turneju – već u subotu nastupa u splitskoj dvorani Gripe. S druge strane, Jakov putuje u Maribor, gdje ga očekuju dva rasprodana koncerta.