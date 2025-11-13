Susret dvoje glazbenih talenata pretvorio se u viralni trenutak – Senidah i Jakov osvojili publiku i mreže svojom energijom i karizmom, a fanovi nagađaju o novoj suradnji
Sprema li se nešto?! Senidah i Jakov Jozinović pozirali skupa: Pokrenuli su lavinu nagađanja
U srijedu je Senidah nastupila u zagrebačkom klubu Mint pred brojnom i raspjevanom publikom. Od prvih taktova publika je pjevala njezine najveće hitove, a energija u dvorani bila je izvanredna. Pjevačica je još jednom pokazala zašto je smatraju jednom od najvećih regionalnih zvijezda.
No, prava eksplozija na društvenim mrežama uslijedila je nakon koncerta, kad je Jakov Jozinović, pjevač i influencer mlađe generacije, objavio fotografiju sa Senidah iz backstagea.
Na snimkama koje je Jakov podijelio na Instastoryju, vidi se dvoje glazbenika u opuštenom raspoloženju – Senidah u metalik outfitu sa zmijskim uzorkom i upečatljivim nakitom, dok Jakov široko nasmijan pozira uz nju, šireći pozitivnu energiju koja se itekako osjetila i na slici.
“E ovo je već duo”, poručio je Jakov uz objavu, čime je odmah pokrenuo lavinu komentara i nagađanja.
Mladi pjevač i influencer Jakov Jozinović u kratkom je vremenu izgradio status jedne od najvećih novih glazbenih senzacija u regiji. Beogradski Sava centar rasprodao je čak tri puta zaredom, čime je potvrdio ogroman interes publike i svoju sve veću popularnost. Uz to, rasprodao je i dva koncerta u Mariboru, a njegovi nastupi redovito oduševljavaju fanove širom regije.
Senidah, koja trenutno dominira regionalnom scenom, uskoro nastavlja turneju – već u subotu nastupa u splitskoj dvorani Gripe. S druge strane, Jakov putuje u Maribor, gdje ga očekuju dva rasprodana koncerta.
