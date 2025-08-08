Obavijesti

Show

Komentari 0
PANIKA U ŠTALI

Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'
3
Foto: rtl

Farmeri se snalaze čak i kada je teško i sve nade polažu u uspjeh. Ivan nema mira ni pet minuta pa ga dečki opominju da se konačno malo i opusti!

Mentor na 'Farmi' boravi duže nego inače, a sve zbog glamping kućice u koju je stigao kao gost sa svojom kćeri. U štali panika veća nego inače. "U hladnjaku propuh", komentirala je Nikolina. "Hladnjak je poluprazan, a moramo pripremiti toliko doručaka... od ničega ćemo morati prirediti nešto", zaključio je Mario.

Foto: rtl

Duelisti se pripremaju za još jednu borbu u areni. "Mrzim ovu noć", otkrila je Manja. "Najkatastrofalnija noć mog života, sve me boli, ne mogu vjerovati da sam ovo proživjela", dodala je. Manji i Manueli teško pada boravak u izolaciji. "Čekamo da nas se netko sjeti", zaključila je Manuela o boravku u kućici za izolaciju.

'FARMA' Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak
Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak

U obiteljskoj kući je vrlo mirno. "Svi su umorni pa ću ih pustiti da dulje spavaju", zaključio je Davor. Farmeri se snalaze čak i kada je teško i sve nade polažu u uspjeh. Ivan nema mira ni pet minuta pa ga dečki opominju da se konačno malo i opusti!

Foto: rtl
VELIKO IZNENAĐENJE Mentor Marinko će na Farmu dovesti posebnu gošću: 'Šok!'
Mentor Marinko će na Farmu dovesti posebnu gošću: 'Šok!'

Hoće li ekipa proći tjedni zadatak i tko će napustiti 'Farmu' - doznajte od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Severina, Sofia Vergara, Charlize Theron... samo su neke od ljepotica koje u petom i šestom desetljeću života izgledaju spektakularno. Njihovi obožavatelji ujedinjeni su u tome da za ove dame 'vrijeme ne postoji'...
Marina Orsag nakon objave o vjenčanju: 'Razumijem vas, ljuti ste jer sam postala nedostupna'
BROJNE REAKCIJE

Marina Orsag nakon objave o vjenčanju: 'Razumijem vas, ljuti ste jer sam postala nedostupna'

Marina Orsag otkrila da se udala i izazvala buru. Komentari ljutnje i tuge preplavili su njezine objave
Zbog 'Života na vagi' Samanta pobijedila pretilost i bulimiju: 'Nisam ista osoba kao u showu'
OD JESENI NOVA SEZONA

Zbog 'Života na vagi' Samanta pobijedila pretilost i bulimiju: 'Nisam ista osoba kao u showu'

Samanta Fiolić iz 'Života na vagi' otkriva kako je show bio prekretnica u borbi protiv bulimije i traumi. Nova snaga, nova hrabrost, nova Samanta inspirira kćer i sebe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025