Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'

Mentor na 'Farmi' boravi duže nego inače, a sve zbog glamping kućice u koju je stigao kao gost sa svojom kćeri. U štali panika veća nego inače. "U hladnjaku propuh", komentirala je Nikolina. "Hladnjak je poluprazan, a moramo pripremiti toliko doručaka... od ničega ćemo morati prirediti nešto", zaključio je Mario.

Foto: rtl

Duelisti se pripremaju za još jednu borbu u areni. "Mrzim ovu noć", otkrila je Manja. "Najkatastrofalnija noć mog života, sve me boli, ne mogu vjerovati da sam ovo proživjela", dodala je. Manji i Manueli teško pada boravak u izolaciji. "Čekamo da nas se netko sjeti", zaključila je Manuela o boravku u kućici za izolaciju.

U obiteljskoj kući je vrlo mirno. "Svi su umorni pa ću ih pustiti da dulje spavaju", zaključio je Davor. Farmeri se snalaze čak i kada je teško i sve nade polažu u uspjeh. Ivan nema mira ni pet minuta pa ga dečki opominju da se konačno malo i opusti!

Foto: rtl

