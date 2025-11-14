Obavijesti

U noćnom klubu

Sprema se najluđa dalmatinska fešta u Zagrebu: Mladen Grdović najavio spektakl

Legendarni zadarski kantautor, čiji se hitovi pjevaju na svakoj fešti, 21. studenog stiže u zagrebački noćni klub gdje će napraviti pravu dalmatinsku feštu koja će trajati do ranih jutarnjih sati

"Dobra vam bila večer, prijatelji moji!" U petak, 21. studenoga, od 23 sata, popularni jarunski Klub Roko otvara vrata nezaboravnoj noći jer na pozornicu stiže jedan i jedini - Mladen Grdović. Pripremite se za najluđu dalmatinsku feštu u Zagrebu!

Legendarni zadarski kantautor, čiji se hitovi pjevaju na svakoj fešti - od konoba do velikih pozornica - donosi u Zagreb atmosferu pravog juga: opuštenu, emotivnu, nasmijanu i uvijek dobro raspoloženu. “Nije u šoldima sve”, “Dalmatinac”, “Evo mene moji ljudi”, “Sve za ljubav” i mnoge druge popularne pjesme orit će se omiljenim zagrebačkim okupljalištem mladih i svih ostalih željnih vrhunske zabave sve do ranih jutarnjih sati, dok glasnice ne otkažu.

Svaki Grdovićev hit nosi priču o moru, ljubavi, prijateljstvu i svim onim životnim trenucima koji se pamte, a on ih isporučuje iskreno, toplo i s prepoznatljivim šarmom koji osvaja publiku svih generacija. Upravo će to dokazati i ovaj zagrebački koncert, koji će se održati u nešto intimnijoj atmosferi.

ŽIVOT NAKON BRAKA Mladen Grdović o ljubavi: Što si stariji, sve ti kao sestre dođu
Mladen Grdović o ljubavi: Što si stariji, sve ti kao sestre dođu

"Svaki dolazak u Zagreb za mene je uvijek poseban trenutak. Publika ovoga grada nosi neku toplinu koja čovjeka odmah obuzme, kao da se vraća među svoje. Na ovoj ćemo se večeri zajedno zaputiti u putovanje pjesmom i zajedno otpjevati najveće hitove. Veselim se susretu, zajedničkom pjevanju i onoj neponovljivoj energiji koja je uvijek prisutna sa zagrebačkom publikom. Bit će to vrhunska noć puna uspomena koje ćemo svi dugo pamtiti", poručio je neponovljivi Grdović.

Malo je domaćih izvođača koji imaju toliko autentičnu povezanost s publikom kao Grdović. Njegove su pjesme omiljene i u ranim jutarnjim satima, na svadbama, rođendanima, u klubovima i na koncertima diljem Hrvatske i šire, a Mladen svojom energijom i emocijom svaki nastup pretvara u nezaboravno iskustvo. S njim to nije običan koncert - to je prava fešta!

Ulaznice po simboličnoj cijeni nabavite već danas u sustavu Entrio, pa recite: "Evo mene, moji ljudi – u Roku s kartom u džepu!" Pozornica je spremna, a na vama je da do petka pripremite glasnice.

