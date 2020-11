- Znate li da su oba moja koncerta ugovorena prije dva mjeseca i da su to jedini koncerti za moje glazbenike koji nisu radili 6 mjeseci, da ne spominjem cijelu organizaciju iza, tonci, svjetla, svi kojima itekako zna\u010di u ovom vremenu ne\u0161to i uspjeti ostvariti.\u00a0Mi vjerojatno sve do o\u017eujka\u00a0nemamo koncerte i ovo je bila jedina mogu\u0107nost u skladu s uvjetima\u00a0Kombank dvorane na koje smo mi pristali, uz sve ispo\u0161tovane za\u0161titne mjere, ali\u00a0to se i podrazumijeva - pojasnio je odmah Vre\u0107o.\u00a0

<p>Bosanskohercegovački glazbenik <strong>Božo Vrećo</strong> (37) osvrnuo se na brojne komentare na društvenim mrežama nakon njegovog koncerta u Beogradu. Kao i svi u ovoj industriji, Vrećo 2020. ima velikih problema s organizacijom koncerata, kojih gotovo da i nema. Ovaj vikend za njega je iznimka te je imao dva dogovorena koncerta u srpskom glavnom gradu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prvog je uspio odraditi, no drugi mu je odgođen zbog dana žalosti zbog smrti patrijarha Irineja. Iako je Vrećo potvrdio kako su sve epidemiološke mjere strogo ispoštovane, čini se da je nekima zasmetalo što princ sevdaha smije imati koncert, dok se neke druge manifestacije otkazuju. </p><p>- Znate li da su oba moja koncerta ugovorena prije dva mjeseca i da su to jedini koncerti za moje glazbenike koji nisu radili 6 mjeseci, da ne spominjem cijelu organizaciju iza, tonci, svjetla, svi kojima itekako znači u ovom vremenu nešto i uspjeti ostvariti. Mi vjerojatno sve do ožujka nemamo koncerte i ovo je bila jedina mogućnost u skladu s uvjetima Kombank dvorane na koje smo mi pristali, uz sve ispoštovane zaštitne mjere, ali to se i podrazumijeva - pojasnio je odmah Vrećo. </p><p>Zatim je odgovorio i na one prozivke za koje je procijenio da su govor mržnje, a stižu u ime religije. </p><p>- Nisam siguran da vjera i religija na koju se toliko pozivaju svi ti ljudi odobrava mržnju prema čovjeku umjetniku i nekome tko je prije svega imao dobru namjeru?! Moj jedini cilj je bio ispoštovati moju publiku i doći, unijeti im malo radosti u svem ovom vremenu, malo ih ohrabriti, podići, učiniti ono što muzika čini, biva lijek za dušu i to ću uvijek slijediti. Osude svega i svakoga, homofobije, tiranije, primitivizam, konzervatizam, su sastavni dio naših prostora, ali sam s druge strane sretan što u ovom ludilu ima puno ljudi koji vole i cijene to što radim i daju bezgraničnu podršku. I znate što, ti ljudi koji pišu takve gadosti nisu moja publika i zahvalan sam na tome. Pitao bih se kakav sam to čovjek da jesu. Od mene ćete uvijek dobiti samo ljubav. Iz nje sam stvoren i nastavit ću dijeliti je onako kako mogu, umijem i znam. Kroz moju muziku. To ima tko čuti i uvijek će biti, širom svijeta onako kako i zaslužujem - zaključio je Vrećo, poznat po sjajnom glasu i osebujnim modnim kombinacijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE NJEGOVA 24 PITANJA: </strong></p>