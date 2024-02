Srbi večeras biraju pjesmu za Euroviziju: Favorit je Breskvica, a natječe se i jedna Hrvatica...

Nakon što je Hrvatska odabrala Baby Lasagnu za svog ovogodišnjeg predstavnika na Euroviziji, za isto se priprema i Srbija. Njihov izbor za pjesmu Eurovizije počinje danas, kada se održava prva polufinalna večer natjecanja. Drugo polufinale bit će 29. veljače na RTS-u, a Srbi će svog predstavnika odabrati u finalnoj emisiji koja se održava u subotu, 2.ožuujka.

U prvom se polufinalu natječu Marko Mandić ('Dno'), M.IRA ('Percepcija'), Bojana x David ('No no no'), Lena Kovačević ('Zovi me Lena') , Saša Baša i VirtualRitual ('Elektroljubav'), Martina Vrbos ('Da me voliš'), Filarri ('Ko je ta žena'), Breskvica ('Gnezdo orlovo'), Hristina ('Bedem'), Ivana Vladović ('Jaka'), CHAI ('Sama'), Zorja ('Lik u ogledalu'), Kavala ('Vavilon') te Keni Nije Mrtav ('Dijamanti').

Od 14 pjesama koje će glazbenici izvesti na pozornici festivala 'Pesmu za Evroviziju' u večerašnjem polufinalu, u finale će proći njih osam. Kako su priopćili s RTS-a, glasovati će se po eurovizijskom sustavu. Dakle, broj bodova koji će dodijeliti žiri biti će jednak broju bodova publike.

Ako je suditi po broju pregleda na YouTubeu, favorit je Breskvica, miljenica mlađe publike. Njezino 'Gnezdo orlovo' broji gotovo pet milijuna pregleda, no pjevačica je naišla na osude da joj je pjesma 'genocidna'. Kritičari su tvrdili da govori o 'istjerivanju Albanaca s Kosova', no ona je sve to oštro demantirala.

Ipak, kako piše Blic, čini se da je favorit i Teya Dora i njezina pjesma 'Ramonda'. Ove se godine ponovno natječe i Konstrakta, koja je 2022. predstavljala Hrvatsku s pjesmom 'In Corpore Sano', a ove godine će pjevati 'Novo, bolje'. Večeras će na pozornicu izaći i Hrvatica Martina Vrbos.

U drugom polufinalu pjevat će Nadia ('Sudari'), Hydrogen ('Nemoguća misija'), Iva Lorens ('Dom'), Zejna ('Najbolja'), Filip Baloš ('Duga je noć'), Nemanja Radošević ('Jutra bez tebe'), Yanx ('Kolo'), Kat Dosa ('Tajni začin'), Džordži ('Luna park'), Dušan Kurtić ('Zbog tebe živim'), Teya Dora ('Ramonda'), Konstrakta ('Novo, bolje'), Milan Bujaković ('Moje tvoje'), Durlanski ('Muzika').